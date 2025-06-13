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الرئيس الإيراني: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها

الرئيس الإيراني: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها

2025-06-13 08:08:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن رد إيران "المشروع والقوي" سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها "الحمقاء".


وحث بزشكيان الإيرانيين على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها.

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