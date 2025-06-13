الأوقاف الفلسطينية تستنكر إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأوقاف الفلسطينية تستنكر إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
رام الله 13 حزيران (بترا)- استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فجر اليوم، ومنع دخول المصلين لهما، في خطوة تستهدف أهم مُقدسين داخل فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تستنكر وتستهجن هذا التصرف المدان وبشدة، وتؤكد حرصها الدائم في حفظ وحماية المقدسات الإسلامية، وتطالب المؤسسات الدولية بضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مقدساتنا وأماكن عبادتنا".
--(بترا)
م . ف/م د/أس
13/06/2025 13:44:05
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