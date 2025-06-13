الأوقاف الفلسطينية تستنكر إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 حزيران (بترا)- استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، فجر اليوم، ومنع دخول المصلين لهما، في خطوة تستهدف أهم مُقدسين داخل فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تستنكر وتستهجن هذا التصرف المدان وبشدة، وتؤكد حرصها الدائم في حفظ وحماية المقدسات الإسلامية، وتطالب المؤسسات الدولية بضرورة إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مقدساتنا وأماكن عبادتنا".

--(بترا)

م . ف/م د/أس

13/06/2025 13:44:05