طيران الجزيرة تعلن تعليق رحلاتها من و إلى إيران مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا حتى إشعار آخر نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة.

وقالت (الجزيرة) في بيان صحافي إنها تتابع الوضع عن كثب على أن تتم موافاة المسافرين بمزيد من التحديثات مرة كل 24 ساعة وفقا لمستجدات الأوضاع.ودعت الشركة عملاءها الراغبين في المساعدة بخصوص إعادة الحجز أو استرداد التذاكر أو ترتيب خيارات سفر بديلة إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم من داخل الكويت (177) وعلى الرقم الدولي 00966522054944.