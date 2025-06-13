روبيو: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران

خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران. واضاف : لسنا منخرطين بضربات ضد غيران وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية بالشرق الأوسط. وتابع روبيو : الرئيس ترامب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية قواتنا. واردف : أبلغتنا إسرائيل بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها.

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