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سوني تكشف عن أسماء الفائزين بجوائز صنّاع أفلام المستقبل العالمية
(MENAFN- Atteline) (دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 9 يونيو 2025) - كشفت سوني اليوم عن أسماء الفائزين في جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025 خلال حفلٍ خاص قدّمه ديني ديريكتو، مقدم برنامج إنترتينمت تونايت والحائز على جائزة إيمي، في استديوهات سوني بيكتشرز للفنون المسرحية في كالفر سيتي. وقد أسست علامة كريو برنامج الجوائز العالمي الرائد للأفلام القصيرة هذا، وهو يُقام برعاية سوني، ويهدف في دورته الثالثة إلى دعم المسيرة المهنية للمبدعين الناشئين وتعزيز السرد القصصي الجريء من مختلف أنحاء العالم.
وجرى اختيار الفائزين بناءً على تميز أعمالهم من بين ما يزيد على 11,750 فيلماً قدمها أكثر من 7,500 صانع أفلام من 158 دولة ومنطقة. وتضم قائمة الفائزين بالجائزة لهذا العام كل من روسانا مونتويا (كولومبيا، فئة الأفلام الخيالية)، وجولييت كلوتروب (المملكة المتحدة، فئة الأفلام الواقعية)، وسانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي، فئة الرسوم المتحركة)، وحيدر حوزير وفرانز بوم (المملكة المتحدة / ألمانيا، فئة الطلاب).
كما ضمّت لجنة التحكيم شخصياتٍ بارزة من القطاع من بينهم منهال بيج، المخرجة والكاتبة (وي جرون ناو، وهالة، وبوجاك هورسمان)؛ وإليزابيث جابلر، رئيسة 3000 بيكتشرز (وير ذا كرودادس سينج، وكلارا آند ذا صن القادم، ولايف أوف باي)؛ وجيسون رايتمان، المخرج المرشح لنيل جائزة الأوسكار (ساترداي نايت، وجوست باسترز: أفترلايف، وجونو)؛ وجاستن شادويك، المخرج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي الحائز على جوائز (مانديلا: لونج ووك تو فريدوم، وذا أذر بولين جيرل، وسييرا مادري القادم) بصفته رئيسًا للجنة التحكيم. واجتمعت اللجنة المرموقة لتقييم التميز الإبداعي والسرد القصصي المبتكر واختيار المخرجين الفائزين من قائمة مختصرة أوسع.
وعبّر أعضاء لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل عن إعجابهم بالفائزين والمخرجين المدرجين في القائمة المختصرة لهذا العام، وقالوا في هذا الصدد: "يسرنا استكشاف عوالم مستقبل صناعة الأفلام من خلال العدسة الإبداعية المميزة للفائزين. وباعتبارهم حاملي الشعلة الجدد لمستقبل هذا القطاع، يُبدع كلٌ منهم بتقديم رؤية خاصة تتحدى الواقع الراهن وتضفي إحساساً جديداً على القصص التي نرويها. وتتخطى جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل نطاق تكريم هذه المواهب الفريدة إلى دعمها وتمكينها من رسم الملامح المستقبلية للقطاع، إذ نتطلع إلى رؤيتهم يمضون قدماً نحو إرساء معايير جديدة للمشهد السينمائي العالمي".
وتمد الجوائز الجيل القادم من المخرجين بالإلهام والأدوات اللازمة في مرحلةٍ بالغة الأهمية من مسيرتهم المهنية. وفي إطار الجائزة، شارك فائزو هذا العام والمدرجين في القائمة المختصرة الأوسع على صعيد الفئات الأربع في برنامج مكثف لمدة أربعة أيام في استوديوهات سوني بيكتشرز خلال الفترة بين 2 و5 يونيو 2025، والذي اختتم فعالياته بحفل توزيع الجوائز. ومن خلال برنامج منسق بعناية يضم ورش العمل التي قادها مديرون تنفيذيون من سوني بيكتشرز، وعروض الأفلام، وإمكانية الوصول إلى كواليس العمل، كرّس المشاركون فهماً أعمق حول مهنة صناعة الأفلام وصقلوا مهاراتهم، بالتوازي مع إرساء علاقاتٍ هادفة مع قادة القطاع والزملاء المبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتناول البرنامج العديد من الموضوعات مثل ورش العمل الاحترافية في مجال التصوير السينمائي، وكتابة السيناريو، واستعراض صفقات المواهب، والعروض التكنولوجية المتطورة، وفن تأليف الموسيقى التصويرية للقصص. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل الفائزون الأربعة على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني.
تشتمل قائمة الفائزين بجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025 على ما يلي:
فئة التصوير الخيالي
تأتي فئة التصوير الخيالي تكريماً للأعمال القائمة على السردية، والتي تروي قصة أو حدثاً خيالياً أصيلاً. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة جيسون رايتمان، المخرج المرشح لجائزة الأوسكار® وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
روسانا مونتويا (كولومبيا)، ماي ديمون: يتشاجر إيفا وجاكوبو حول استمرارية علاقتهما أثناء إسراعهما إلى المستشفى لاستقبال مولودهما الأول. وصُوّر الفيلم في لقطةٍ واحدة مدتها 17 دقيقة، ليثري الشاشة بسردٍ قصصي مثقل بالعواطف الفطرية للشخصيتين الرئيسيتين.
فئة التصوير الواقعي
تُكافئ فئة التصوير الواقعي الأفلام القصيرة التي تروي قصة واقعية في الغالب، ويشمل ذلك لقطات أرشيفية ووثائقية وإعادة التمثيل والرسوم المتحركة. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة إليزابيث جابلر، رئيسة 3000 بيكتشرز وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
جولييت كلوتروب (المملكة المتحدة)، ترافيلينج هوم: رحالة روماني إنجليزي يتأمل تراثه والرحلة السنوية إلى معرض آبلبي. واستُخدم في تصوير الفيلم شريط فيلم بقياس 16 ملم، الأمر الذي عزز قدرة الفيلم على تقديم عمل بصري يتناول مفاهيم الوقت والتقاليد والانتماء بمنتهى الإبداع، مما يعكس منهجية كلوتروب التعاونية مع المجتمعات المحلية وأعمالها البصرية التي تركز على الهوية الريفية.
فئة الرسوم المتحركة
تشمل فئة الرسوم المتحركة صنّاع الأفلام الذين يستخدمون تقنيات التحريك بالإيقاف، والرسومات المتحركة، والرسوم المتحركة الحاسوبية، والرسم على الفيلم، والتصوير التتبعي، والرسوم المتحركة التجريبية، وغيرها من التقنيات المتاحة. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة منهال بيج، المخرجة والكاتبة وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
سانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي)، إيرموناس كازابلانكا (كازابلانكا براذرز): في ذروة دكتاتورية بينوشيه، يوافق غواصان على مساعدة ضابط في الجيش على أمل الحصول على معلومات عن أختهما المفقودة في المقابل. ويعتمد الفيلم سرداً بصرياً جذاباً ولوحة ألوان صامتة وداكنة لإيقاظ شعور الخسارة وانعدام اليقين والإحساس بالخطر.
فئة الطلاب
تُكرّم فئة الطلّاب صنّاع الأفلام المنتسبين إلى دورات السينما في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، سواءً كانت تمنح شهادات دبلوم أو درجات علمية. ويحصل كلٌ من الفائز في هذه الفئة والمؤسسة المنتسب إليها على معدات تصوير رقمية من سوني. وتولى تاتسوهيتو تابوتشي، رئيس قسم إنشاء المحتوى الجديد في شركة سوني، الكشف عن اسم الفائز في هذه الفئة:
حيدر هوزير (المملكة المتحدة) وفرانز بوم (ألمانيا)، المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون: "روك بيبر سيزورز": يستند الفيلم إلى قصة حقيقية، ويصور أباً وابناً يواجهان في مستشفى يقع في منطقة حرب خيارات مصيرية بينما يصبح ملجؤهما مهدداً بشكلٍ متزايد. ويقوم الأسلوب الإخراجي للفنانَين على التباينات اللونية الواضحة والبيئة السينمائية التي تبرز الشعور بالرهاب لتعزيز التأثير العاطفي للفيلم والارتقاء بالأداء القوي للممثلين.
وبعد هذه الدورة الثالثة المكللة بالنجاح، تعود جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل بدورتها الرابعة في ربيع عام 2026، مع فتح باب التقديم في يوليو 2025. لمزيد من التفاصيل حول المخرجين الفائزين والمدرجين في القائمة المختصرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sonyfuturefilmmakerawards.com.
الفائزون والقائمة المختصرة لعام 2025
فئة التصوير الخيالي
الفائز
روسانا مونتويا (كولومبيا)، ماي ديمون
القائمة المختصرة
ميجيل آنجل كاباييرو ولويس أنطونيو ألدانا (الولايات المتحدة)، ذا بالاد أوف تيتا آند ذا ماشينز
إيثان إيفانز وجيس بارتليت (المملكة المتحدة)، أوت سايد نويز
أليكسيز جوميز (المكسيك)، بومبو بابا
مينج هان هسيه (تايوان) ومينا مورجان (المملكة المتحدة)، ذا تيست
إيرين لوبيز وروبن أسلماير (السويد)، كيلينج آر
ليندا لودفيج (ألمانيا) وجيمس كورل (المملكة المتحدة)، أندر ذا بلو
أليكسيز جوميز (المكسيك)، بومبو بابا
فلورين وكيم نوش (سويسرا)، ماريدج أن بلوجد
روبن تاكاو دي أونش (الولايات المتحدة)، فاير لاين
فئة التصوير الواقعي
الفائز
جولييت كلوتروب (المملكة المتحدة)، ترافيلينج هوم
القائمة المختصرة
سيزار فلوريس كوريا (المكسيك)، إيه فيلد ذات نو لونجر سميلز لايك فلاورز
ويل هيويت وأوستن مكوان (المملكة المتحدة)، هاف يو سين ذا بيست؟
كيران هودجز (نيوزيلندا) وإدواردو فينتو (البرتغال)، جاستس براذرز
أنابيل مودي (المملكة المتحدة)، فريندز أون ذا أوت سايد
لويك نيونكورو وفلوريان كانيزا (بوروندي)، بيفور 16
ستيفان بولاك (المملكة المتحدة)، آلت جاي
كيرستن سليمنت (أستراليا)، بيرنت كاونتري
رياه تايبوديا (الهند)، خيو راني (بلاك كلاي)
شاكيل زاكي ناثاندرا وكوينا قاوميتاكونا ميركسيلا (إندونيسيا)، تاناه كيتاي (أور لاند)
فئة الرسوم المتحركة
الفائز
سانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي)، إيرموناس كازابلانكا (كازابلانكا براذرز)
القائمة المختصرة
ريتش فارس (المملكة المتحدة)، فروم ذا توب
كيس جيرنيجان (الولايات المتحدة الأمريكية)، نوجين
فادي سرياني وجنى وهبة (لبنان)، أل زيس ديث (ذا داي فلاديمير دايد)
ليو رايت (المملكة المتحدة)، ذا بيج باد وولف
فئة الطلاب
الفائز
حيدر هوزير (المملكة المتحدة) وفرانز بوم (ألمانيا)، فيلم روك بيبر سيزورز
المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون
القائمة المختصرة
لويس ج. أريلانو (المكسيك)، فيلم لونج جورني تيل دون
مركز التدريب السينمائي
محمد أشفق (الهند)، فيلم يورا
معهد كيه آر نارايانان الوطني للعلوم المرئية والفنون
جيانفرانكو فرنانديز-رويز وجوس موراي (الولايات المتحدة)، فيلم وين بيج بيبول لاي
معهد الفيلم الأمريكي
فيث أولايوي ودويينسولا أجايي (نيجيريا)، فيلم أنجل إن ذا ستون
أكاديمية إبوني لايف الإبداعية
مسابقة الشكل المستقبلي
الفائز
بيجان جشتي (جمهورية إيران الإسلامية)، سيليكت/أور
القائمة المختصرة
جوني أستين أريادي (إندونيسيا)، سليبينج مونستر
سيوي يو (الصين)، لوف إز ذا إيند
ملاحظات للمحررين
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
بولي بروك، هوغو خيمينس (كريو) ...
ستيفن ويلسون، كايلي إليوت، أوستن غود (سيناريو كوميونيكيشنز) – ...
يمكن تحميل الملفات الصحفية الخاصة بالأفلام عبر الموقع الإلكتروني press.creoarts.com.
يمكن تنزيل الصور الخاصة بحفل الجوائز عبر الرابط
بمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل كبرنامج سنوي بارز يهدف إلى تكريم الأفلام القصيرة، ويكرّس جهوده لدعم وتمكين صنّاع الأفلام والمبدعين المستقلين على مستوى العالم. وتنفرد هذه الجوائز بجائزتها الاستثنائية التي تمنح صنّاع الأفلام الفائزين فرصاً قيّمة تشمل رحلة إلى لوس أنجلوس وزيارة استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا، حيث يحظون بفرصة حصرية للتواصل مع خبراء القطاع واكتساب رؤى فريدة حول آليات عملها. ويحصل الفائزون على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني. وتشتمل الجوائز، التي يتاح الاشتراك فيها مجاناً، على أربع فئات هي فئة التصوير الخيالي، وفئة التصوير الواقعي، وفئة الطلاب، وفئة الرسوم المتحركة، ويقوم بتحكيمها لجنة من الشخصيات البارزة. وتقدم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، من خلال دعم المواهب في مجالات السينما والفيديو وسرد القصص، نافذة لتنمية التميز الإبداعي. sonyfuturefilmmakerawards
وتتولى مجموعة كريو إطلاق وتنظيم فعاليات وبرامج في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التصوير الفوتوغرافي والأفلام والفن المعاصر. وحرصت كريو منذ عام 2007 على تعزيز رسالتها الرامية إلى إتاحة فرص هامة للمبدعين وتوسيع نطاق وصول أنشطتها الثقافية. وتشمل مشاريعها البارزة اليوم كلاً من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، وفوتوفيرز، وفوتو لندن. وتتعاون كريو مع شركة أنغوس مونتغمري البريطانية للمساعدة على تنفيذ مشاريع المجموعة، والتي تضم العديد من أبرز المعارض الفنية في العالم. وتمثل "كريو" المعنى المقابل لعبارة I create باللغة اللاتينية، وتعمل على تمكين المبدعين وتسليط الضوء على أعمالهم الاستثنائية. creoarts
سوني بيكتشرز إنترتينمنت هي شركة فرعية تابعة لسوني التي تتخذ من طوكيو مقراً لها. وتشمل العمليات العالمية لسوني بيكتشرز إنترتينمنت أنشطة مثل إنتاج الرسوم المتحركة والاستحواذ والتوزيع؛ والإنتاج التلفزيوني والاستحواذ والتوزيع؛ والشبكات التلفزيونية؛ وإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي؛ وتشغيل منشآت الاستديو؛ وتطوير المنتجات والخدمات والتقنيات الترفيهية الجديدة. وتدير سوني بكتشرز تليفيجن العشرات من شركات الإنتاج المملوكة بالكامل أو المشتركة حول العالم. وتشمل مؤسسات الإنتاج التابعة لمجموعة الصور المتحركة كلاً من كولومبيا بيكتشرز، وسكرين جيمز، وترايستار بيكتشرز، و3000 بيكتشرز، وسوني بيكتشرز للرسوم المتحركة، ستيدج 6 فيلمز، وأفيرم فيلمز، سوني بيكتشرز للإنتاج السينمائي الدولي، وسوني بيكتشرز كلاسيك.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن)) في أكثر من 40 دولة في المنطقة.
وإضافةً إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
آيشواريا أناند
أتيلين
دارشيني مكاديا
أتيلين
البريد الإلكتروني: ...
ريا ثركان
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
البريد الإلكتروني: ...
وجرى اختيار الفائزين بناءً على تميز أعمالهم من بين ما يزيد على 11,750 فيلماً قدمها أكثر من 7,500 صانع أفلام من 158 دولة ومنطقة. وتضم قائمة الفائزين بالجائزة لهذا العام كل من روسانا مونتويا (كولومبيا، فئة الأفلام الخيالية)، وجولييت كلوتروب (المملكة المتحدة، فئة الأفلام الواقعية)، وسانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي، فئة الرسوم المتحركة)، وحيدر حوزير وفرانز بوم (المملكة المتحدة / ألمانيا، فئة الطلاب).
كما ضمّت لجنة التحكيم شخصياتٍ بارزة من القطاع من بينهم منهال بيج، المخرجة والكاتبة (وي جرون ناو، وهالة، وبوجاك هورسمان)؛ وإليزابيث جابلر، رئيسة 3000 بيكتشرز (وير ذا كرودادس سينج، وكلارا آند ذا صن القادم، ولايف أوف باي)؛ وجيسون رايتمان، المخرج المرشح لنيل جائزة الأوسكار (ساترداي نايت، وجوست باسترز: أفترلايف، وجونو)؛ وجاستن شادويك، المخرج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي الحائز على جوائز (مانديلا: لونج ووك تو فريدوم، وذا أذر بولين جيرل، وسييرا مادري القادم) بصفته رئيسًا للجنة التحكيم. واجتمعت اللجنة المرموقة لتقييم التميز الإبداعي والسرد القصصي المبتكر واختيار المخرجين الفائزين من قائمة مختصرة أوسع.
وعبّر أعضاء لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل عن إعجابهم بالفائزين والمخرجين المدرجين في القائمة المختصرة لهذا العام، وقالوا في هذا الصدد: "يسرنا استكشاف عوالم مستقبل صناعة الأفلام من خلال العدسة الإبداعية المميزة للفائزين. وباعتبارهم حاملي الشعلة الجدد لمستقبل هذا القطاع، يُبدع كلٌ منهم بتقديم رؤية خاصة تتحدى الواقع الراهن وتضفي إحساساً جديداً على القصص التي نرويها. وتتخطى جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل نطاق تكريم هذه المواهب الفريدة إلى دعمها وتمكينها من رسم الملامح المستقبلية للقطاع، إذ نتطلع إلى رؤيتهم يمضون قدماً نحو إرساء معايير جديدة للمشهد السينمائي العالمي".
وتمد الجوائز الجيل القادم من المخرجين بالإلهام والأدوات اللازمة في مرحلةٍ بالغة الأهمية من مسيرتهم المهنية. وفي إطار الجائزة، شارك فائزو هذا العام والمدرجين في القائمة المختصرة الأوسع على صعيد الفئات الأربع في برنامج مكثف لمدة أربعة أيام في استوديوهات سوني بيكتشرز خلال الفترة بين 2 و5 يونيو 2025، والذي اختتم فعالياته بحفل توزيع الجوائز. ومن خلال برنامج منسق بعناية يضم ورش العمل التي قادها مديرون تنفيذيون من سوني بيكتشرز، وعروض الأفلام، وإمكانية الوصول إلى كواليس العمل، كرّس المشاركون فهماً أعمق حول مهنة صناعة الأفلام وصقلوا مهاراتهم، بالتوازي مع إرساء علاقاتٍ هادفة مع قادة القطاع والزملاء المبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتناول البرنامج العديد من الموضوعات مثل ورش العمل الاحترافية في مجال التصوير السينمائي، وكتابة السيناريو، واستعراض صفقات المواهب، والعروض التكنولوجية المتطورة، وفن تأليف الموسيقى التصويرية للقصص. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل الفائزون الأربعة على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني.
تشتمل قائمة الفائزين بجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025 على ما يلي:
فئة التصوير الخيالي
تأتي فئة التصوير الخيالي تكريماً للأعمال القائمة على السردية، والتي تروي قصة أو حدثاً خيالياً أصيلاً. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة جيسون رايتمان، المخرج المرشح لجائزة الأوسكار® وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
روسانا مونتويا (كولومبيا)، ماي ديمون: يتشاجر إيفا وجاكوبو حول استمرارية علاقتهما أثناء إسراعهما إلى المستشفى لاستقبال مولودهما الأول. وصُوّر الفيلم في لقطةٍ واحدة مدتها 17 دقيقة، ليثري الشاشة بسردٍ قصصي مثقل بالعواطف الفطرية للشخصيتين الرئيسيتين.
فئة التصوير الواقعي
تُكافئ فئة التصوير الواقعي الأفلام القصيرة التي تروي قصة واقعية في الغالب، ويشمل ذلك لقطات أرشيفية ووثائقية وإعادة التمثيل والرسوم المتحركة. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة إليزابيث جابلر، رئيسة 3000 بيكتشرز وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
جولييت كلوتروب (المملكة المتحدة)، ترافيلينج هوم: رحالة روماني إنجليزي يتأمل تراثه والرحلة السنوية إلى معرض آبلبي. واستُخدم في تصوير الفيلم شريط فيلم بقياس 16 ملم، الأمر الذي عزز قدرة الفيلم على تقديم عمل بصري يتناول مفاهيم الوقت والتقاليد والانتماء بمنتهى الإبداع، مما يعكس منهجية كلوتروب التعاونية مع المجتمعات المحلية وأعمالها البصرية التي تركز على الهوية الريفية.
فئة الرسوم المتحركة
تشمل فئة الرسوم المتحركة صنّاع الأفلام الذين يستخدمون تقنيات التحريك بالإيقاف، والرسومات المتحركة، والرسوم المتحركة الحاسوبية، والرسم على الفيلم، والتصوير التتبعي، والرسوم المتحركة التجريبية، وغيرها من التقنيات المتاحة. ويحصل الفائز في هذه الفئة على معدات تصوير رقمية من سوني وجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وقدم الجائزة في هذه الفئة منهال بيج، المخرجة والكاتبة وعضو لجنة تحكيم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل 2025:
سانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي)، إيرموناس كازابلانكا (كازابلانكا براذرز): في ذروة دكتاتورية بينوشيه، يوافق غواصان على مساعدة ضابط في الجيش على أمل الحصول على معلومات عن أختهما المفقودة في المقابل. ويعتمد الفيلم سرداً بصرياً جذاباً ولوحة ألوان صامتة وداكنة لإيقاظ شعور الخسارة وانعدام اليقين والإحساس بالخطر.
فئة الطلاب
تُكرّم فئة الطلّاب صنّاع الأفلام المنتسبين إلى دورات السينما في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، سواءً كانت تمنح شهادات دبلوم أو درجات علمية. ويحصل كلٌ من الفائز في هذه الفئة والمؤسسة المنتسب إليها على معدات تصوير رقمية من سوني. وتولى تاتسوهيتو تابوتشي، رئيس قسم إنشاء المحتوى الجديد في شركة سوني، الكشف عن اسم الفائز في هذه الفئة:
حيدر هوزير (المملكة المتحدة) وفرانز بوم (ألمانيا)، المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون: "روك بيبر سيزورز": يستند الفيلم إلى قصة حقيقية، ويصور أباً وابناً يواجهان في مستشفى يقع في منطقة حرب خيارات مصيرية بينما يصبح ملجؤهما مهدداً بشكلٍ متزايد. ويقوم الأسلوب الإخراجي للفنانَين على التباينات اللونية الواضحة والبيئة السينمائية التي تبرز الشعور بالرهاب لتعزيز التأثير العاطفي للفيلم والارتقاء بالأداء القوي للممثلين.
وبعد هذه الدورة الثالثة المكللة بالنجاح، تعود جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل بدورتها الرابعة في ربيع عام 2026، مع فتح باب التقديم في يوليو 2025. لمزيد من التفاصيل حول المخرجين الفائزين والمدرجين في القائمة المختصرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sonyfuturefilmmakerawards.com.
الفائزون والقائمة المختصرة لعام 2025
فئة التصوير الخيالي
الفائز
روسانا مونتويا (كولومبيا)، ماي ديمون
القائمة المختصرة
ميجيل آنجل كاباييرو ولويس أنطونيو ألدانا (الولايات المتحدة)، ذا بالاد أوف تيتا آند ذا ماشينز
إيثان إيفانز وجيس بارتليت (المملكة المتحدة)، أوت سايد نويز
أليكسيز جوميز (المكسيك)، بومبو بابا
مينج هان هسيه (تايوان) ومينا مورجان (المملكة المتحدة)، ذا تيست
إيرين لوبيز وروبن أسلماير (السويد)، كيلينج آر
ليندا لودفيج (ألمانيا) وجيمس كورل (المملكة المتحدة)، أندر ذا بلو
أليكسيز جوميز (المكسيك)، بومبو بابا
فلورين وكيم نوش (سويسرا)، ماريدج أن بلوجد
روبن تاكاو دي أونش (الولايات المتحدة)، فاير لاين
فئة التصوير الواقعي
الفائز
جولييت كلوتروب (المملكة المتحدة)، ترافيلينج هوم
القائمة المختصرة
سيزار فلوريس كوريا (المكسيك)، إيه فيلد ذات نو لونجر سميلز لايك فلاورز
ويل هيويت وأوستن مكوان (المملكة المتحدة)، هاف يو سين ذا بيست؟
كيران هودجز (نيوزيلندا) وإدواردو فينتو (البرتغال)، جاستس براذرز
أنابيل مودي (المملكة المتحدة)، فريندز أون ذا أوت سايد
لويك نيونكورو وفلوريان كانيزا (بوروندي)، بيفور 16
ستيفان بولاك (المملكة المتحدة)، آلت جاي
كيرستن سليمنت (أستراليا)، بيرنت كاونتري
رياه تايبوديا (الهند)، خيو راني (بلاك كلاي)
شاكيل زاكي ناثاندرا وكوينا قاوميتاكونا ميركسيلا (إندونيسيا)، تاناه كيتاي (أور لاند)
فئة الرسوم المتحركة
الفائز
سانتياجو أوريان وخوسيه نافارو (تشيلي)، إيرموناس كازابلانكا (كازابلانكا براذرز)
القائمة المختصرة
ريتش فارس (المملكة المتحدة)، فروم ذا توب
كيس جيرنيجان (الولايات المتحدة الأمريكية)، نوجين
فادي سرياني وجنى وهبة (لبنان)، أل زيس ديث (ذا داي فلاديمير دايد)
ليو رايت (المملكة المتحدة)، ذا بيج باد وولف
فئة الطلاب
الفائز
حيدر هوزير (المملكة المتحدة) وفرانز بوم (ألمانيا)، فيلم روك بيبر سيزورز
المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون
القائمة المختصرة
لويس ج. أريلانو (المكسيك)، فيلم لونج جورني تيل دون
مركز التدريب السينمائي
محمد أشفق (الهند)، فيلم يورا
معهد كيه آر نارايانان الوطني للعلوم المرئية والفنون
جيانفرانكو فرنانديز-رويز وجوس موراي (الولايات المتحدة)، فيلم وين بيج بيبول لاي
معهد الفيلم الأمريكي
فيث أولايوي ودويينسولا أجايي (نيجيريا)، فيلم أنجل إن ذا ستون
أكاديمية إبوني لايف الإبداعية
مسابقة الشكل المستقبلي
الفائز
بيجان جشتي (جمهورية إيران الإسلامية)، سيليكت/أور
القائمة المختصرة
جوني أستين أريادي (إندونيسيا)، سليبينج مونستر
سيوي يو (الصين)، لوف إز ذا إيند
ملاحظات للمحررين
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
بولي بروك، هوغو خيمينس (كريو) ...
ستيفن ويلسون، كايلي إليوت، أوستن غود (سيناريو كوميونيكيشنز) – ...
يمكن تحميل الملفات الصحفية الخاصة بالأفلام عبر الموقع الإلكتروني press.creoarts.com.
يمكن تنزيل الصور الخاصة بحفل الجوائز عبر الرابط
بمبادرة من كريو ورعاية من سوني، تُقام جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل كبرنامج سنوي بارز يهدف إلى تكريم الأفلام القصيرة، ويكرّس جهوده لدعم وتمكين صنّاع الأفلام والمبدعين المستقلين على مستوى العالم. وتنفرد هذه الجوائز بجائزتها الاستثنائية التي تمنح صنّاع الأفلام الفائزين فرصاً قيّمة تشمل رحلة إلى لوس أنجلوس وزيارة استديوهات سوني بيكتشرز في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا، حيث يحظون بفرصة حصرية للتواصل مع خبراء القطاع واكتساب رؤى فريدة حول آليات عملها. ويحصل الفائزون على جوائز نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية من سوني. وتشتمل الجوائز، التي يتاح الاشتراك فيها مجاناً، على أربع فئات هي فئة التصوير الخيالي، وفئة التصوير الواقعي، وفئة الطلاب، وفئة الرسوم المتحركة، ويقوم بتحكيمها لجنة من الشخصيات البارزة. وتقدم جوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، من خلال دعم المواهب في مجالات السينما والفيديو وسرد القصص، نافذة لتنمية التميز الإبداعي. sonyfuturefilmmakerawards
وتتولى مجموعة كريو إطلاق وتنظيم فعاليات وبرامج في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التصوير الفوتوغرافي والأفلام والفن المعاصر. وحرصت كريو منذ عام 2007 على تعزيز رسالتها الرامية إلى إتاحة فرص هامة للمبدعين وتوسيع نطاق وصول أنشطتها الثقافية. وتشمل مشاريعها البارزة اليوم كلاً من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، وجوائز سوني لصنّاع أفلام المستقبل، وفوتوفيرز، وفوتو لندن. وتتعاون كريو مع شركة أنغوس مونتغمري البريطانية للمساعدة على تنفيذ مشاريع المجموعة، والتي تضم العديد من أبرز المعارض الفنية في العالم. وتمثل "كريو" المعنى المقابل لعبارة I create باللغة اللاتينية، وتعمل على تمكين المبدعين وتسليط الضوء على أعمالهم الاستثنائية. creoarts
سوني بيكتشرز إنترتينمنت هي شركة فرعية تابعة لسوني التي تتخذ من طوكيو مقراً لها. وتشمل العمليات العالمية لسوني بيكتشرز إنترتينمنت أنشطة مثل إنتاج الرسوم المتحركة والاستحواذ والتوزيع؛ والإنتاج التلفزيوني والاستحواذ والتوزيع؛ والشبكات التلفزيونية؛ وإنشاء وتوزيع المحتوى الرقمي؛ وتشغيل منشآت الاستديو؛ وتطوير المنتجات والخدمات والتقنيات الترفيهية الجديدة. وتدير سوني بكتشرز تليفيجن العشرات من شركات الإنتاج المملوكة بالكامل أو المشتركة حول العالم. وتشمل مؤسسات الإنتاج التابعة لمجموعة الصور المتحركة كلاً من كولومبيا بيكتشرز، وسكرين جيمز، وترايستار بيكتشرز، و3000 بيكتشرز، وسوني بيكتشرز للرسوم المتحركة، ستيدج 6 فيلمز، وأفيرم فيلمز، سوني بيكتشرز للإنتاج السينمائي الدولي، وسوني بيكتشرز كلاسيك.
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نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا:
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني لإلكترونيات المستهلكين، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة ومنتجات البث والمهنية ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن)) في أكثر من 40 دولة في المنطقة.
وإضافةً إلى عمليات إدارة المخزون في منشأتها بالمنطقة الحرّة لجبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا أنشطة متعدّدة تشمل الخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية، بالإضافة إلى 353 مكتب خدمات طرف ثالث معتمد، يعزز حضور سوني في أسواق مهمّة في المنطقة.
نبذة عن شركة سوني
شركة سوني هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مجموعة سوني، وتتولى مسؤولية إدارة أعمال الترفيه والتكنولوجيا والخدمات في المجموعة. وتتمثل رسالة الشركة في "إنشاء مستقبل الترفيه من خلال قوة التقنية بالتعاون مع المبدعين"، وتهدف لمواصلة العمل على تحقيق مبدأ "كاندو"* بما يعود بالنفع على الأفراد حول العالم للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
*تُعبّر كلمة كاندو باللغة اليابانية عن مشاعر الذهول والعاطفة عند خوض تجارب جميلة ومذهلة للمرة الأولى.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
آيشواريا أناند
أتيلين
دارشيني مكاديا
أتيلين
البريد الإلكتروني: ...
ريا ثركان
سوني الشرق الأوسط وأفريقيا
البريد الإلكتروني: ...
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