زين قدمت تجربة تعليمية تفاعلية لتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأطفال

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زين قدمت تجربة تعليمية تفاعلية لتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأطفال
(MENAFN- Al-Anbaa)
تزامناً مع يوم البيئة العـــــــــالمي الذي يصـــــادف 5 يونيو، استضافت زين تجربة تعليمية تفاعلية مميزة في مول العاصمة بالتعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى أفراد المجتمع، وبالأخص الأجيال القادمة.
وقدمت الفعالية تجربة غنية وممتعة، حيث شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة التي جمعت بين التعلم والترفيه، مثل ورشة للفنون باستخدام المواد المعاد تدويرها، وركن زراعة الأشجار الذي قام فيه الأطفال بتزيين أوعية الزراعة المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمسابقات البيئية حول الطبيعة والحياة البرية، ومنطقة للتصوير لصنع أجمل الذكريات ومشاركتها في وسائل التواصل.
وهدفت «زين» من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في غرس المفاهيم البيئية والممارسات المستدامة لدى الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال أنشطة تفاعلية تحفز التفكير الإبداعي والمسؤولية الفردية تجاه البيئة، وقد انعكست هذه الأهداف في تعاونها مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، التي تعد من أبرز الجهات العالمية التي تقدم المحتوى التعليمي بأسلوب تفاعلي وترفيهي يجذب العقول الصغيرة. وشهدت الفعالية حضورا مميزا من قبل الأطفال والعائلات، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالقضايا البيئية، ويؤكد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التوعوية التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه كوكب الأرض.
أتت هذه الخطوة تحت مظلة استراتيجية زين للاستدامة المؤسسية، والتي تتضمن العديد من المبادرات والجهود التي تجسد التزامها العميق بتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، بدءا من الأطفال وصولا إلى المنظومة التشغيلية بكاملها، كما تجسد هذه الجهود رؤية الشركة طويلة المدى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، والاضطلاع بدور فعال في دعم التنمية المستدامة داخل الكويت وخارجها.
«الصالحية» و«زين» قيم مشتركة بالمسؤولية الاجتماعية والتعليم
قال حمد المصيبيح مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت: نولي أهمية كبيرة لقضايا البيئة والاستدامة، ويأتي دعمنا لهذه الفعالية انطلاقا من حرصنا على نشر التوعية البيئية في المجتمع، خاصة بين الأطفال. فاخترنا التعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» لما يقدمه من تجربة تعليمية وترفيهية مميزة تنمي في الأطفال حس المسؤولية تجاه البيئة منذ سن مبكرة.
وفي سياق متصل، قالت مريان بجنكة، مديرة التسويق في شركة الصالحية العالمية لمراكز الترفيه: نؤمن بأن تعليم الأطفال من خلال اللعب الهادف هو من أكثر الطرق فعالية لتعزيز الوعي البيئي، وقد جسدت هذه الشراكة مع زين هذه الرؤية، وعكست القيم المشتركة بيننا في المسؤولية والتعلم والمتعة.
وأضافت: إن هذا التعاون يعكس التزام زين المستمر بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية. وقدمت «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» أسلوبها التعليمي المميز الذي جذب العقول الصغيرة بطريقة ممتعة وهادفة.
وشهدت الفعالية حضورا واسعا، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالمبادرات البيئية والتفاعل الإيجابي معها.
«ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» مفهوم جديد للترفيه العائلي، حيث يقدم المركز لزواره تجارب تفاعلية مذهلة تحاكي العالم من حولهم، من أعماق المحيط إلى أقصى الفضاء الخارجي. ويهدف المركز إلى إلهام الأطفال من عمر 5 إلى 14 عاما وعائلاتهم للاستكشاف من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية تتضمن ألعابا مبتكرة وحديثة.
تزامناً مع يوم البيئة العـــــــــالمي الذي يصـــــادف 5 يونيو، استضافت زين تجربة تعليمية تفاعلية مميزة في مول العاصمة بالتعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى أفراد المجتمع، وبالأخص الأجيال القادمة.
وقدمت الفعالية تجربة غنية وممتعة، حيث شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة التي جمعت بين التعلم والترفيه، مثل ورشة للفنون باستخدام المواد المعاد تدويرها، وركن زراعة الأشجار الذي قام فيه الأطفال بتزيين أوعية الزراعة المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمسابقات البيئية حول الطبيعة والحياة البرية، ومنطقة للتصوير لصنع أجمل الذكريات ومشاركتها في وسائل التواصل.
وهدفت «زين» من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في غرس المفاهيم البيئية والممارسات المستدامة لدى الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال أنشطة تفاعلية تحفز التفكير الإبداعي والمسؤولية الفردية تجاه البيئة، وقد انعكست هذه الأهداف في تعاونها مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، التي تعد من أبرز الجهات العالمية التي تقدم المحتوى التعليمي بأسلوب تفاعلي وترفيهي يجذب العقول الصغيرة. وشهدت الفعالية حضورا مميزا من قبل الأطفال والعائلات، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالقضايا البيئية، ويؤكد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التوعوية التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه كوكب الأرض.
أتت هذه الخطوة تحت مظلة استراتيجية زين للاستدامة المؤسسية، والتي تتضمن العديد من المبادرات والجهود التي تجسد التزامها العميق بتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، بدءا من الأطفال وصولا إلى المنظومة التشغيلية بكاملها، كما تجسد هذه الجهود رؤية الشركة طويلة المدى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، والاضطلاع بدور فعال في دعم التنمية المستدامة داخل الكويت وخارجها.
«الصالحية» و«زين» قيم مشتركة بالمسؤولية الاجتماعية والتعليم
قال حمد المصيبيح مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت: نولي أهمية كبيرة لقضايا البيئة والاستدامة، ويأتي دعمنا لهذه الفعالية انطلاقا من حرصنا على نشر التوعية البيئية في المجتمع، خاصة بين الأطفال. فاخترنا التعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» لما يقدمه من تجربة تعليمية وترفيهية مميزة تنمي في الأطفال حس المسؤولية تجاه البيئة منذ سن مبكرة.
وفي سياق متصل، قالت مريان بجنكة، مديرة التسويق في شركة الصالحية العالمية لمراكز الترفيه: نؤمن بأن تعليم الأطفال من خلال اللعب الهادف هو من أكثر الطرق فعالية لتعزيز الوعي البيئي، وقد جسدت هذه الشراكة مع زين هذه الرؤية، وعكست القيم المشتركة بيننا في المسؤولية والتعلم والمتعة.
وأضافت: إن هذا التعاون يعكس التزام زين المستمر بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية. وقدمت «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» أسلوبها التعليمي المميز الذي جذب العقول الصغيرة بطريقة ممتعة وهادفة.
وشهدت الفعالية حضورا واسعا، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالمبادرات البيئية والتفاعل الإيجابي معها.
«ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» مفهوم جديد للترفيه العائلي، حيث يقدم المركز لزواره تجارب تفاعلية مذهلة تحاكي العالم من حولهم، من أعماق المحيط إلى أقصى الفضاء الخارجي. ويهدف المركز إلى إلهام الأطفال من عمر 5 إلى 14 عاما وعائلاتهم للاستكشاف من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية تتضمن ألعابا مبتكرة وحديثة.
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