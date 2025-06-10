زين قدمت تجربة تعليمية تفاعلية لتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأطفال

تزامناً مع يوم البيئة العـــــــــالمي الذي يصـــــادف 5 يونيو، استضافت زين تجربة تعليمية تفاعلية مميزة في مول العاصمة بالتعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى أفراد المجتمع، وبالأخص الأجيال القادمة.وقدمت الفعالية تجربة غنية وممتعة، حيث شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة التي جمعت بين التعلم والترفيه، مثل ورشة للفنون باستخدام المواد المعاد تدويرها، وركن زراعة الأشجار الذي قام فيه الأطفال بتزيين أوعية الزراعة المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمسابقات البيئية حول الطبيعة والحياة البرية، ومنطقة للتصوير لصنع أجمل الذكريات ومشاركتها في وسائل التواصل.وهدفت «زين» من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في غرس المفاهيم البيئية والممارسات المستدامة لدى الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال أنشطة تفاعلية تحفز التفكير الإبداعي والمسؤولية الفردية تجاه البيئة، وقد انعكست هذه الأهداف في تعاونها مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف»، التي تعد من أبرز الجهات العالمية التي تقدم المحتوى التعليمي بأسلوب تفاعلي وترفيهي يجذب العقول الصغيرة. وشهدت الفعالية حضورا مميزا من قبل الأطفال والعائلات، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالقضايا البيئية، ويؤكد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التوعوية التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه كوكب الأرض.أتت هذه الخطوة تحت مظلة استراتيجية زين للاستدامة المؤسسية، والتي تتضمن العديد من المبادرات والجهود التي تجسد التزامها العميق بتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، بدءا من الأطفال وصولا إلى المنظومة التشغيلية بكاملها، كما تجسد هذه الجهود رؤية الشركة طويلة المدى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، والاضطلاع بدور فعال في دعم التنمية المستدامة داخل الكويت وخارجها.«الصالحية» و«زين» قيم مشتركة بالمسؤولية الاجتماعية والتعليمقال حمد المصيبيح مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت: نولي أهمية كبيرة لقضايا البيئة والاستدامة، ويأتي دعمنا لهذه الفعالية انطلاقا من حرصنا على نشر التوعية البيئية في المجتمع، خاصة بين الأطفال. فاخترنا التعاون مع «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» لما يقدمه من تجربة تعليمية وترفيهية مميزة تنمي في الأطفال حس المسؤولية تجاه البيئة منذ سن مبكرة.وفي سياق متصل، قالت مريان بجنكة، مديرة التسويق في شركة الصالحية العالمية لمراكز الترفيه: نؤمن بأن تعليم الأطفال من خلال اللعب الهادف هو من أكثر الطرق فعالية لتعزيز الوعي البيئي، وقد جسدت هذه الشراكة مع زين هذه الرؤية، وعكست القيم المشتركة بيننا في المسؤولية والتعلم والمتعة.وأضافت: إن هذا التعاون يعكس التزام زين المستمر بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية. وقدمت «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» أسلوبها التعليمي المميز الذي جذب العقول الصغيرة بطريقة ممتعة وهادفة.وشهدت الفعالية حضورا واسعا، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالمبادرات البيئية والتفاعل الإيجابي معها.«ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» مفهوم جديد للترفيه العائلي، حيث يقدم المركز لزواره تجارب تفاعلية مذهلة تحاكي العالم من حولهم، من أعماق المحيط إلى أقصى الفضاء الخارجي. ويهدف المركز إلى إلهام الأطفال من عمر 5 إلى 14 عاما وعائلاتهم للاستكشاف من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية تتضمن ألعابا مبتكرة وحديثة.

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