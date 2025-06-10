شباب الأهلي والشارقة والوحدة إلى النخبة مباشرة والوصل لدور المجموعات

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة رسمياً عن مشاركة شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة بداية من دور دوري الغرب الرئيسي، ومنح الوحدة ثالث الدوري الإماراتي، بطاقة التأهل مباشرة من الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي للبطولة نفسها بناءً على لائحة البطولة، بعدما جمع الشارقة بين لقب دوري أبطال آسيا، ووصافة دوري أدنوك للمحترفين، بينما يشارك الوصل مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما حل في المركز الرابع بترتيب الدوري الإماراتي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أمس، مشاركة 85 فريقاً من 37 اتحاداً وطنياً داخل القارة، بداية من الدور التمهيدي لمسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، ودوري التحدي الآسيوي في الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية ستجرى يومي 12 و13 أغسطس 2025، بينما تجرى قرعة مرحلة دوري النخبة والدور الثاني يوم 15، وقرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني يوم 28 من الشهر نفسه.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن مشاركة 13 فريقاً من 6 اتحادات وطنية آسيوية، من كل من منطقتي الغرب والشرق في دوري النخبة، وتضم كل منطقة 11 نادياً يدخلون مرحلة الدوري، المقرر انطلاقها في 15 سبتمبر 2025، ومقعدين غير مباشرين للدخول إلى المرحلة التمهيدية، مشيراً إلى أن الدور التمهيدي الأولى سيشهد مواجهة الدحيل القطري وفولاد سباهان الإيراني، ولقاء تشنغدو رونغشينغ الصيني وبانكوك يونايتد التايلاندي، ويتحول الخاسران مباشرة إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال الثاني، بينما يتقدم الفائزان إلى مرحلة الدوري، حيث يتأهل الفائز من لقاء الدحيل وسباهان للمنافسة مع أندية غرب القارة، وتضم شباب الأهلي والشارقة والوحدة، ومعها الأهلي والاتحاد والهلال من السعودية، والسد والغرافة القطريان، وتراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي، ويحدد ممثل العراق في وقت لاحق، بعد نهاية المسابقات المحلية.

وتشهد النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا، مشاركة 29 فريقاً، وينضم إليها الأندية التي خرجت من مرحلة التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويشارك الوصل في منطقة غرب آسيا، مع أندية النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، أنديغون الأوزبكي، الحسين والوحدات الأردنيين، المحرق والخالدية البحرينيين، موهان الهندي، والاستقلال الطاجيكي، وأركاداغ التركماني، فيما تشهد مواجهات الدور التمهيدي للمنطقة بداية من 16 سبتمبر 2025، مواجهتي إف سي جوا الهندي مع السيب العُماني، وإف سي ريغار تاداز الطاجيكي مع أهال التركماني، ويتقدم الفائز في كل من المباراتين إلى مرحلة المجموعات، ومعهما الفريق الخاسر في تمهيدي دوري النخبة.

وكان الشارقة قد حقق إنجاز التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها المستحدث في موسم 2024 ـ 2025، ليحصل على بطاقة المشاركة المباشرة في الدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد، وفي طريقه للحصول على اللقب القاري، أبعد الشارقة في الدور ربع النهائي، شباب الأهلي بالفوز عليه 5 ـ 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الإياب في ضيافة الشارقة بالتعادل 1-1، وهي نفس نتيجة الذهاب في استاد راشد بدبي، في حين غادر الوصل، النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام مضيفه السد القطري 1 ـ 3، في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي، وبعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في استاد زعبيل بدبي، أما العين، فحقق واحدة من أسوأ نتائجه تاريخياً بإنهاء مشواره في دوري الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المركز 12 الأخير بنقطتين من 8 مباريات، وودع البطولة من دورها الرئيسي الأول.