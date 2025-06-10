"بنات أف سي" يقود حلم كرة القدم النسائية في دبي

MENAFN - Al-Bayan) بعد عامين من تأسيسه، أصبح ((بنات أف سي)) الوجهة المفضلة للفتيات لممارسة كرة القدم في دبي واستقبل عشرات اللاعبات من مختلف الأعمار من المواطنات والجنسيات المقيمة في دبي.

وأطلقت سيدة الأعمال الإماراتية، بدرية فيصل، النادي المتخصص لكرة القدم النسائية في 28 أغسطس 2023، باعتباره يوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975، لينضم إلى عائلة كرة القدم للسيدات في الإمارات، ويفتح الطريق أمام الفتيات الصغيرات اللائي يرغبن في ممارسة اللعبة بتحقيق أحلامهن والاستمرار ومواصلة الطموح.

وأنهى ((بنات أف سي)) أول من أمس، موسمه الثاني في دوري كرة القدم السيدات، بمواجهة ((بريسيجين فوتبول)) على استاد حميد الطاير بنادي النصر.

فكرة

وعن فكرة تأسيس النادي، قالت بدرية فيصل: ((أعمل في مجال الرياضة منذ 2009، تحديداً في التسويق الرياضي وعملت بمجلس دبي الرياضي ثم شغلت منصب مديرة إدارة التسويق مع رابطة دوري المحترفين الإماراتي وتعاونت مع العديد من اللاعبين والأندية العربية منها الأهلي المصري، وفي إحدى المرات عندما كنت عائدة من مصر خامرتني فكرة إطلاق نادٍ رياضي، ومن خلاله يمكن تطبيق أفكاري وأثبت قدراتي في مجال تطوير كرة القدم النسائية)).

وأضافت: كنت أعمل على فكرة لإنشاء فريق على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بعد أن صادفت حساباً على إنستغرام متخصصاً في كرة القدم النسائية الإماراتية لاحظت هيمنة الأندية الوافدة على دوري كرة القدم للسيدات، قلت لنفسي لم لا أقوم بإنشاء نادٍ من شأنه أن يؤثر على كرة القدم للسيدات بأكملها في الإمارات بدلاً من استثمار الوقت والجهد في فريق نسائي على وسائل التواصل الاجتماعي لن يكون مفيداً أو يمثل جهة بشكل مباشر.

مجال جديد

وتابعت: كرة القدم النسائية كانت مجالاً جديداً بالنسبة لي، لا أعرف عنها شيئاً، واستعنت ببعض الصديقات اللائي قدمن لي النصيحة وقمت باختيار اسم عربي للنادي بعدما رأيت أن أسماء الأندية الإماراتية في دوري كرة القدم للسيدات تحمل أسماء أجنبية، هدفي هو أن يُصبح نادي بنات أف سي أول نادٍ للمحترفات في دبي وصقل موهبة اللاعبات بطريقة احترافية ولم لا أفتح الطريق أمامهن للاحتراف الخارجي واللعب في الأندية الأوروبية الكبيرة، حالياً نتبنى العديد من الأفكار التي تهدف لترويج كرة القدم النسائية بشكل أساسي.

وأوضحت بدرية فيصل أن فريق بنات اف سي يعكس روح دبي متعددة الثقافات والجنسيات، حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية في تناغم وانسجام، وهي الميزة نفسها التي يتميز بها فريق بنات أف سي، الذي تجمع لاعباته علاقة احترام وود متبادل بين الجميع.

وعن طموحاتها وأحلامها المستقبلية، قالت بدرية فيصل: علاقاتي الطويلة مع الوسط الكروي الرياضي، منحتني الخبرات الكافية في وضع الأهداف الاستراتيجية لفريق (بنات إف سي) وأكاديمية الفريق، في السير قدماً بتوسيع قاعدة اللاعبات وضم فئات جديدة من المراحل السنية تطال حتى عمر الخمس سنوات، في مواهب قادرة خلال المستقبل القريب على التمثيل المشرف للكرة النسائية الإماراتية، والانتقال من خلال توفير الدعم الكافي لحصول اللاعبات والمواهب على مزيدٍ من الخبرات.

وأردفت: طموحاتنا كبيرة في الانتقال إلى مستويات أعلى والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وتلك الطموحات تستند إلى القدرة على تطبيق أسس الفكر الاحترافي، بنجاح (بنات إف سي) بأن يكون نموذجاً لبناء شراكات مع علامات عملاقة، تمنحنا الحفاظ على مواصلة تلك الطموحات، وبناء مزيدٍ من الشراكات التي توفر الدعم المالي المطلوب، الذي يعود بثماره على الكرة النسائية الإماراتية بشكل عام، فأنا أتطلع لشراكة دائمة مع نادي النصر، بما يوفر مزيداً من الاستقرار الذي ينعكس على مواصلة تطبيق المعايير التي انتهجتها منذ التأسيس في كيفية انتقاء اللاعبات، بالإضافة لمساعدة الأكاديمية على توسعة نشاطها.

وعن اختيار تعيين الفرنسي باكاري سانيا نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق مدرباً للفريق، صرحت بدرية فيصل بأنها نجحت في تأسيس شراكات مهمة للفريق تمثل نواة للفكر الاحترافي في دوري السيدات، منها الشراكة مع (نايكي) و(تيك توك) وغيرهما، بجانب العلاقة الجيدة مع سانيا الذي قبل تحمل مسؤولية تدريب الفريق ونجح في تطوير قدرات اللاعبات.

وكشفت رئيسة نادي بنات أف سي أن أبرز التحديات التي تواجه كرة القدم النسائية عدم وجود دوري منتظم في السنوات الأخيرة.

موهبة

وقال باكاري سانيا: يضم فريق بنات أف سي مجموعة من اللاعبات الموهوبات اللائي يطمحن لتطوير قدراتهن واللعب في مستويات أعلى، نحاول أن نوفر لهن التدريب الجيد، أعتقد بأن كرة القدم النسائية بدأت تنمو بشكل واضح في الإمارات بفضل البنية التحتية الرائعة.

وأضاف: العالم يتغير، وكرة القدم النسائية تشهد تطوراً مذهلاً في العديد من الدول، ويجب أن يكون للإمارات منتخب نسائي قوي، وخاصة أن عوامل النجاح متوفرة ويوجد العديد من اللاعبات الموهوبات اللائي يملكن الطموح والشغف والحلم.

وتابع: أتمنى أن نرى يوماً ما ملعباً مملوءاً بالجماهير في الإمارات يشاهدون مباراة في كرة القدم النسائية على غرار ما نشاهده في أوروبا.

تطوير

وصرحت اللاعبة الإماراتية شيخة محمد أنها بدأت ممارسة كرة القدم منذ أن كان عمرها 9 سنوات وأن فريق بنات أف سي أتاح لها فرصة تطوير قدراتها، مشيرة إلى أن اللعبة تواجه بعض الصعوبات ورغم ذلك استطاعت أن تستقطب العديد من اللاعبات في السنوات الأخيرة، وأضافت: يشكل فريق بنات أف سي متنفساً للعديد من الفتيات لممارسة هوايتهن المفضلة وصقل موهبتهن وتحقيق أحلامهن باللعب على مستوى عالٍ.

وقالت الأردنية لين الحاج لاعبة الفريق: بدأت تجربتي مع بنات أف سي قبل 3 أشهر، ولكن بدأت ممارسة كرة القدم في سنوات مبكرة، سعيدة بما أشاهده من تطور في اللعبة في الإمارات مقارنة بسنوات قليلة سابقة، حيث لم أستطع إيجاد فريق للعب معه، لذا كنت ألعب كرة القدم مع أشقائي، واليوم أنا بين 20 لاعبة، نلعب مع بعضنا ونشارك في الدوري، إنه أمر رائع، وكل ذلك تحقق بفضل فريق بنات أف سي.

فيما قالت اللاعبة اللبنانية نور روماني: يهدف بنات أف سي، إلى إعداد جيل جديد من لاعبات كرة القدم، ونحن متحمسات للعب معه، قبل تأسيس هذا الفريق كنا نعاني من صعوبات كثيرة لأنه لا يوجد فرق متخصصة في كرة قدم السيدات. وأضافت: أمامنا مشوار طويل لتطوير أنفسنا والمنافسة بشكل أفضل.

وتابعت: مثلي الأعلى هو ليونيل ميسي، لذا أرتدي القميص رقم 30، وهو أول رقم ارتداه اللاعب الأرجنتيني عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول في برشلونة.