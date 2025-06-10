12 لعبة رياضية تدشن انطلاقة النسخة الرابعة من صيف أبوظبي

12 لعبة رياضية تدشن انطلاقة النسخة الرابعة من صيف أبوظبي
وتضم النسخة الرابعة من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 12 رياضة تشمل: كرة القدم، كرة السلة، البادل، الجري، كرة الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الكريكت، الشطرنج، اللياقة البدنية بالإضافة إلى مضمار العقبات، بالإضافة إلى مسار الجري بطول 1.2 كم، الذي تم مضاعفة سعته إلى 4 حارات.
وتستقبل فعاليات النسخة الرابعة والأكبر من صيف أبوظبي الرياضي الزوار والمشاركين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً، حيث تستقطب مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى طيف واسع من محبي الأنشطة والفعاليات الرياضية.
وتضم فعاليات النسخة الرابعة العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي تقام للمرة الأولى، ومن أبرزها إقامة سباق ((هيروكس)) للياقة البدنية الداخلية بتاريخ 19 يوليو المقبل، والذي يعد أكبر سباق في العالم ويستقطب محبي اللياقة البدنية ورواد الصالات الرياضية في منافسات قوية تجمع بين القوة والتحمل، كما سيتم إقامة منطقة جديدة مخصصة لأندية رياضات المبارزة، رفع الاثقال، الرماية بالقوس والسهم، الجودو، الموتاي، الملاكمة، ومنطقتي النادي الرياضي وكروس فيت للياقة، وصولاً لتنظيم المعسكرات الصيفية للمدارس، إضافة إلى ما يزيد على 50 فعالية مجتمعية رياضية تستهدف جميع الفئات العمرية.
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