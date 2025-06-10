12 لعبة رياضية تدشن انطلاقة النسخة الرابعة من صيف أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من صيف أبوظبي الرياضي من 5 يونيو الجاري حتى 21 أغسطس المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهودهما الرامية لدعم المبادرات الخاصة بـ((عام المجتمع))، والتي تستهدف تحفيز أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة مثالية وملائمة في الملاعب المغلقة المكيفة خلال فصل الصيف.

وتضم النسخة الرابعة من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 12 رياضة تشمل: كرة القدم، كرة السلة، البادل، الجري، كرة الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الكريكت، الشطرنج، اللياقة البدنية بالإضافة إلى مضمار العقبات، بالإضافة إلى مسار الجري بطول 1.2 كم، الذي تم مضاعفة سعته إلى 4 حارات.

وتستقبل فعاليات النسخة الرابعة والأكبر من صيف أبوظبي الرياضي الزوار والمشاركين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً، حيث تستقطب مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى طيف واسع من محبي الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وتضم فعاليات النسخة الرابعة العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي تقام للمرة الأولى، ومن أبرزها إقامة سباق ((هيروكس)) للياقة البدنية الداخلية بتاريخ 19 يوليو المقبل، والذي يعد أكبر سباق في العالم ويستقطب محبي اللياقة البدنية ورواد الصالات الرياضية في منافسات قوية تجمع بين القوة والتحمل، كما سيتم إقامة منطقة جديدة مخصصة لأندية رياضات المبارزة، رفع الاثقال، الرماية بالقوس والسهم، الجودو، الموتاي، الملاكمة، ومنطقتي النادي الرياضي وكروس فيت للياقة، وصولاً لتنظيم المعسكرات الصيفية للمدارس، إضافة إلى ما يزيد على 50 فعالية مجتمعية رياضية تستهدف جميع الفئات العمرية.