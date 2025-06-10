تحذير أممي من المجاعة جنوب الخرطوم

MENAFN - Al-Bayan) حذّر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن مناطق عدة في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم تواجه خطر المجاعة، مع تجاوز حجم الاحتياجات الغذائية المتاحة للموارد المتوفرة، في ظل نقص حاد في التمويل والدعم الدولي.

وأكد البرنامج الأممي، أمس، أن حجم الاحتياجات الفعلية يفوق الموارد المتاحة في ظل نقص التمويل. وقال لوران بوكيرا المدير القطري للأغذية العالمي في السودان في تصريحات صحافية ((مستوى الجوع والعوز واليأس الذي تم رصده شديد ويؤكد خطر المجاعة في تلك المناطق)).

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يعاني 320 ألفاً من ظروف مجاعة. أما في الخرطوم وحدها، فيعاني ما لا يقل عن 100 ألف شخص من ظروف مجاعة. يذكر أن الحرب في السودان المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من 12 مليوناً، متسببة بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وأجبر خفض المساعدات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على تقليص عملياتها، مما يعرض ملايين الأشخاص للخطر. وقال عدد من الخبراء ((يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، أن يتحد في تضامن ويزيد من اهتمامه بأكبر أزمة إنسانية في العالم)).

وأكدوا على أهمية توفير طرق بديلة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعوا الطرفين المتحاربين إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.