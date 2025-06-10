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لافروف يحذر من توجّه بولندا نحو المواجهة

لافروف يحذر من توجّه بولندا نحو المواجهة

2025-06-10 08:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى متابعة موسكو التوجه البولندي المعادي لروسيا، لافتًا إلى ضرورة الانتظار لاتضاح مسار السياسة البولندية الجديدة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف في موسكو: "مهما يكن موقفنا من السياسة الخارجية البولندية، فإنها في نهاية المطاف تُصاغ استنادًا إلى مقاربات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها".
وأضاف: "نلاحظ نحن وشركاؤنا البيلاروس في الساحة الدولية باستمرار أن بولندا لا تبدي استعدادًا للحوار البنّاء مع بلداننا، بل تتجه نحو المواجهة، وعلينا مراقبة طبيعة تطور السياسة الخارجية هناك تحت قيادة الرئيس الجديد".
وتأتي تصريحات لافروف في ظل أزمة سياسية داخل بولندا نفسها، بعد اندلاع فضيحة تتعلق بمخالفات وقعت أثناء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ومن بين هذه الخروقات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، ما جرى في لجان الانتخابات في كراكوف ومينسك مازوفيتسكي، حيث تم خلط الأصوات بين المرشحين، بحيث نُسبت أصوات مخصصة لأحد المرشحين لصالح الآخر والعكس، كما تم الإبلاغ عن حالات مشابهة في مفوضيات انتخابية أخرى.
وبحسب ما ذكره عضو اللجنة الانتخابية الوطنية، ريشارد كالش، فإن من المقرر عقد اجتماع للجنة الانتخابية الوطنية يوم الاثنين لبحث التقارير المتعلقة بهذه الانتهاكات، لكن هذا الأمر نفته إدارة الانتخابات الوطنية رسميًا.
وفي تطور آخر، طالب الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاليسا بإعادة فرز أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أو إجراء الجولة من جديد، متهمًا نشطاء من حزب "العدالة والقانون" بتزوير نتائج الانتخابات.
وأظهرت نتائج اللجنة الانتخابية البولندية أن مرشح المعارضة كارول نافروتسكي حصل على 50.89% من الأصوات في الجولة الثانية التي جرت في 1 يونيو، متغلبًا على منافسه رافال تزشاكوفسكي من الائتلاف الحاكم الذي حصل على 49.11%.
روسيا اليوم


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