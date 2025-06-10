الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
وقالت مراسلتنا، إن جرافات الاحتلال واصلت بوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مطبق على المخيمين، حيث تنتشر في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.
وكان مخيم نور شمس قد شهد خلال الأيام الماضية عمليات هدم متواصلة للمباني السكنية، التي أسفرت عن هدم أكثر من 20 مبنى، ضمن خطة الاحتلال لهدم 48 مبنى في نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير معالم المخيمين الجغرافية.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أمس وفجر اليوم، ضواحي ذنابة وشويكة وعزبة الطياح واكتابا، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، كما داهمت عددا من المنازل، وسط تخريب محتوياتها وتكسيرها، والتنكيل بأصحابها، واعتقلت الشاب محمد مقبل من اكتابا.
وشهدت المدينة صباح اليوم تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، حيث تمركزت في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووسط السوق، واعترضت تحرك المواطنين والمركبات، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير.
وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال اليوم، إجراءاتها عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، ومنعت المركبات الخارجة من المدينة من المرور، فيما أوقفت المركبات الداخلة إلى طولكرم ودققت في هويات ركابها، واعتقلت شابين بعد التنكيل بهما دون معرفة هويتيهما.
في غضون ذلك، ما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرًا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.
كما يشهد شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، ما يعيق حركة المركبات ويزيد معاناة المواطنين.
وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.
ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
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