الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل﻿

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.

وقالت مراسلتنا، إن جرافات الاحتلال واصلت بوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مطبق على المخيمين، حيث تنتشر في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

وكان مخيم نور شمس قد شهد خلال الأيام الماضية عمليات هدم متواصلة للمباني السكنية، التي أسفرت عن هدم أكثر من 20 مبنى، ضمن خطة الاحتلال لهدم 48 مبنى في نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير معالم المخيمين الجغرافية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أمس وفجر اليوم، ضواحي ذنابة وشويكة وعزبة الطياح واكتابا، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، كما داهمت عددا من المنازل، وسط تخريب محتوياتها وتكسيرها، والتنكيل بأصحابها، واعتقلت الشاب محمد مقبل من اكتابا.

وشهدت المدينة صباح اليوم تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، حيث تمركزت في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووسط السوق، واعترضت تحرك المواطنين والمركبات، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال اليوم، إجراءاتها عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، ومنعت المركبات الخارجة من المدينة من المرور، فيما أوقفت المركبات الداخلة إلى طولكرم ودققت في هويات ركابها، واعتقلت شابين بعد التنكيل بهما دون معرفة هويتيهما.

في غضون ذلك، ما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرًا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

كما يشهد شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، ما يعيق حركة المركبات ويزيد معاناة المواطنين.

وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.