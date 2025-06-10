رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس زامبيا بوفاة الرئيس السابق لزامبيا

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس زامبيا بوفاة الرئيس السابق لزامبيا
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.
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