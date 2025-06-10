مطارات دبي تخفض رسوم مواقف السيارات خلال الصيف

أعلنت مطارات دبي عن تخفيضات على رسوم مواقف السيارات لفترات الانتظار الطويلة، خلال الفترة من 10 إلى 30 يونيو الجاري في جميع مباني المطار، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الصيف، الذي يشهد ذروة في حركة السفر، وتوقعات بوصول عدد المسافرين إلى أكثر من 250 ألف مسافر يومياً، عبر مطار دبي الدولي.

يسري العرض على مواقف السيارات طويلة الأمد في المبنيين 2 و3، والمنطقة B بالمبنى 1، ويهدف إلى منح المسافرين المزيد من الوقت، للاستمتاع بالمرافق المتنوعة في المطار، والتي تشمل خيارات الطعام العالمية، والمتاجر الفاخرة، وصالات الضيافة، ومرافق السبا وغيرها. وبموجب العرض يمكن للضيوف ركن سياراتهم لمدة 3 أيام مقابل 100 درهم، أو 7 أيام مقابل 200 درهم، أو 14 يوماً مقابل 300 درهم.

ولتعزيز تجربة السفر بشكل أكبر يمكن للضيوف الاستفادة من خدمة خرائط DXB Express Maps، الأداة الرقمية المبتكرة التي توفر إرشادات آنية للتنقل داخل مطار دبي الدولي، حيث يمكن للمسافرين بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض على شاشات معلومات الرحلات، الوصول بسهولة تامة إلى بواباتهم، واستعراض خيارات المطاعم والمتاجر، وتحديد مواقع المرافق والخدمات القريبة بكل سهولة ويسر.

وضمن جهودها الهادفة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة في مطار دبي الدولي تقدم مطارات دبي مجموعة من النصائح والإرشادات للضيوف المسافرين خلال الأسابيع المقبلة، لضمان بداية ميسرة لرحلاتهم:

1- يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المبكر أو من المنزل أو عبر الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى مراكز إنجاز إجراءات السفر المتاحة بمواقع مختلفة داخل المدينة.

2- يتعين على المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الحضور إلى مطار دبي الدولي قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات كحد أقصى، ويفضل استخدام خيار إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت في حال توفره.

3- يمكن للمسافرين من العائلات بصحبة أطفال يبلغون من العمر أكثر من 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.

4- توفيراً للوقت وتقليلاً لوقت الانتظار في المطار يفضل وزن الأمتعة والحقائب في المنزل، وتجهيز وثائق السفر والاستعداد لعملية فحص الأمتعة.

5- تصنف البطاريات الاحتياطية أو البطاريات المنفصلة على أنها مواد خطرة، ولا يُسمح بوضعها في الأمتعة المشحونة، ويتعين حملها بشكل آمن داخل أمتعة اليد فقط.

6- يمكن الوصول إلى مباني المسافرين 1 و3 في مطار دبي الدولي باستخدام مترو دبي، مع العلم بأنه قد يتم تمديد ساعات عمل المترو خلال العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة.

7- للزوار القادمين لاستقبال الضيوف يفضل استخدام مواقف السيارات المخصصة أو خدمة صف السيارات، لضمان تجربة سلسة، كما يمكن الاستفادة من عرض تخفيض رسوم المواقف في الفترة بين 10 و30 يونيو 2025.

8- قد تشهد الطرق المؤدية إلى مباني المطار ازدحاماً مرورياً في أوقات الذروة لذا يُنصح الضيوف بأخذ هذا الأمر في الحسبان والتوجه إلى المطار قبل وقت كاف لإنجاز إجراءات السفر بسلاسة.

9- يوفر مطار دبي الدولي مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الداعمة لأصحاب الهمم، بما فيها المسارات المخصصة، وموظفين مدربين لتقديم الدعم للمسافرين، يمكن التعرف عليهم من خلال دبوس عباد الشمس، بالإضافة إلى صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم في مبنى المسافرين 2.

10- يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، التي يزخر بها مطار دبي الدولي قبل صعودهم إلى الطائرة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر السوق الحرة والفندق وصالات الضيافة المميزة.