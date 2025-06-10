شركتا دوتكو وسويد آند سويد تطلقان أكبر مجمّع للخدمات اللوجستية مملوك للقطاع الخاص في دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت كلّ من "دوتكو" (Dutco) وشركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid)، عن إطلاق "تيرالوجيكس" (Terralogix)، أكبر مجمّع للخدمات اللوجستية مملوك للقطاع الخاص في الإمارة، في خطوة تدعم طموحات دبي بأن تصبح واحدة من أفضل خمسة مراكز لوجستية من الدرجة الأولى في العالم. انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي في منطقة ورسان، شمال دبي، يمتد هذا المشروع على مساحة 3.3 مليون قدم مربع وقد تمّ تصميمه ليكون بمثابة نقطة وصل حيوية ضمن البنية التحتية لسلسلة التوريد في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع، قال ماهر سويد، المؤسس والشريك الإداري لشركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid): "سيتمّ تطوير مشروع 'تيرالوجيكس' (Terralogix) من قبل كلّ من 'دوتكو' (Dutco) و'سويد آند سويد' (Sweid & Sweid)، وهما شركتان راسختان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتعان بإرث قوي وسجل حافل ومثبت من الإنجازات في هذا المجال." وأضاف: "تحمل 'دوتكو' في جعبتها عقوداً من الخبرة اكتسبتها من خلال العمل ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البناء والضيافة والعقارات وقطاعي النفط والغاز، في حين تشتهر 'سويد آند سويد' بانجازاتها المتمثلة في تطوير بعض من الأصول العقارية الأعلى مستوى والأعلى جودة. من خلال ضمّ جهودنا، سنعمل على تقديم مشروع 'تيرالوجيكس' (Terralogix)، الذي يعِد بأن يكون مشروعاً تاريخياً من شأنه أن يقود تطور القطاع الصناعي في دبي."

يتميّز مشروع "تيرالوجيكس" (Terralogix) عن غيره من المشاريع بفضل موقعه المتميز وقدرته على التكيف ليتناسب مع الظروف المختلفة في بيئة العمل المتغيرة باستمرار. باعتباره واحداً من المشاريع اللوجستية واسعة النطاق القليلة في شمال دبي، يتيح مشروع "تيرلوجيكس" (Terralogix) الوصول إلى المناطق التي لا تصل إليها خدمات المرافق اللوجستية الأخرى المتركزة بشكل كبير في منطقة جنوب دبي. بفضل تصميمه القائم على نهج الوحدات النمطية أو التصميم المعياري، واعتماده على نموذج التأجير المرن، يسمح المشروع للمستأجرين بتوسيع نطاق منشآتهم أو توسيعها أو ببنائها حسب الطلب لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم. تجدر الإشارة إلى أن الأعمال جارية بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2026.

من جهته، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوتكو" (Dutco Group): "مع تسارع الوتيرة نحو تحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية (D33) المتمثل في دفع عجلة النمو ومضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، تشكّل الخدمات اللوجستية والتجارة ركيزة أساسية في الجهود نحو بلوغ هذه الرؤية. يساهم المشروع في إضفاء قدرة جديدة وهامة على قطاع يرزح تحت وطأة الضغوط المتنامية الناتجة عن ارتفاع الطلب على مثل هذه الخدمات والعرض المحدود. بذلك، ومن خلال توفيره إمكانية الربط المباشر بالطرق السريعة الرئيسية والوصول الفوري إلى المطارات والموانئ البحرية، يحتل مشروع 'تيرالوجيكس' (Terralogix) مكانة هامة تتيح له دعم الشركات العاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل."

تجدر الإشارة إلى أن التأجير المسبق لمشروع "تيرالوجيكس" (Terralogix) مفتوح حالياً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: .

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