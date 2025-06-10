ترامب يبقي خدمة ستارلينك في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة ستارلينك في البيت الأبيض لكنه قد ينقل سيارة تسلا خارجه، وذلك بعد إعلانه أن علاقته مع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وستارلينك، قد انتهت.

وقال ترامب "قد أنقل السيارة تسلا قليلا، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة"، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك.

وفي مارس، قال ترامب إنه اشترى سيارة تسلا حمراء موديل إس من ماسك، حليف ترامب المقرب آنذاك.

لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن ترامب قد يتخلص من السيارة بعد نشوب خلاف علني بين الرئيس وماسك.

وشوهدت سيارة تسلا متوقفة في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترامب يوم السبت إنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك لكنه قال أمس الاثنين إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك.

وقال ترامب "لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير".

ورد ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع إكس يظهر تصريحات ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، تبادل ترامب وماسك سيلا من الإهانات بعد أن ندد أغنى رجل في العالم بمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق.