مركز بورشه الكويت يحتفل بـليلة الكلاسيكيات

استضاف مركز بورشه الكويت ـ شركة بهبهاني للسيارات العلامة التجارية الرائدة والسباقة في عالم السيارات الرياضية، احتفالا حصريا تحت عنوان «ليلة الكلاسيكيات» في صالة العرض بمنطقة الشويخ. وجاء هذا الحدث الخاص إحياء لذكرى مرور عام على اعتماد مركز بورشه الكويت كشريك رسمي لبرنامج «بورشه كلاسيك»، ليصبح بذلك واحدا من ثلاثة مراكز فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل هذا اللقب المرموق.وأقيم الاحتفال داخل متحف بورشه في مركز بورشه الكويت، حيث استقبل الضيوف في أجواء غنية بالتراث والحنين السينمائي. شارك في المناسبة كبار العملاء، وجامعو سيارات بورشه، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة ومؤثرة، وممثلو وسائل الإعلام، اجتمعوا جميعا للاحتفال بالروح الخالدة لعلامة بورشه.وكان من أبرز فعاليات الأمسية عرض مشاهد سينمائية شهيرة ظهرت فيه الأسطورة بورشه 911 توربو (964) في واحدة من أشهر مشاهد المطاردة على الإطلاق، وقد زادت من روعة هذه التجربة السينمائية الأجواء الكلاسيكية المصحوبة بالوجبات الخفيفة، ولحظات التصوير المميزة، والهدايا الشخصية. كما استمتع الضيوف بتجارب تخصيص حية أضفت لمسة ديناميكية وفاخرة على أجواء الاحتفال.وبهذه المناسبة عبر هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويتة عن حماسه للحدث وما يمثله قائلا: في مركز بورشه الكويت، نؤمن بالاحتفاء بالماضي مع الاستمرار في تشكيل المستقبل. هدفنا هو خلق تجارب ذات معنى لعملائنا تعكس تراث ورؤية بورشه. مثل هذه الفعاليات ليست مجرد ترفيه، بل هي مناسبة تجمع مجتمع بورشه وتكرم المعالم الأيقونية التي تجعل علامتنا فريدة حقا.وأضاف: يعد الحصول على لقب «شريك بورشه كلاسيك الرسمي» شرفا مرموقا تمنحه شركة بورشه لعدد محدود من الوكالات حول العالم التي تستوفي أعلى المعايير في خدمات السيارات الكلاسيكية، والترميم، والحفاظ على الأصالة. وبحصول مركز بورشه الكويت على هذا الاعتراف السنة الماضية، أصبح ثالث مركز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ينال هذا اللقب، بعد الإمارات العربية المتحدة ولبنان، مما يعزز مكانة الكويت كمركز رئيسي في عالم السيارات الرياضية الكلاسيكية.وتوفر هذه الشهادة قيمة كبيرة لمالكي وجامعي سيارات بورشه في المنطقة، وبصفتها شريكا رسميا لبرنامج بورشه كلاسيك، يقدم مركز بورشه الكويت خدمات متخصصة موجهة لطرازات بورشه الكلاسيكية، تشمل الإصلاحات المعتمدة من المصنع، وقطع الغيار الأصلية، وأعمال الترميم الخبيرة، بالإضافة إلى فرص الوصول إلى فعاليات حصرية، وبفضل فنييه المدربين، ومرافقه المخصصة، وفهمه العميق للطرازات التاريخية للعلامة، يضمن المركز أن تحظى كل سيارة بورشه كلاسيكية بالعناية والاهتمام التي تستحقها.ويعد مركز بورشه الكويت ليس فقط أكبر وجهة لبورشه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل أيضا رائدا إقليميا في تعزيز تراث العلامة التجارية وشغف العملاء، ومن خلال تقديم تجارب فريدة، يواصل المركز ربط إرث بورشه بإثارة مستقبلها المبتكر.

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