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مركز بورشه الكويت يحتفل بـليلة الكلاسيكيات
(MENAFN- Al-Anbaa)
استضاف مركز بورشه الكويت ـ شركة بهبهاني للسيارات العلامة التجارية الرائدة والسباقة في عالم السيارات الرياضية، احتفالا حصريا تحت عنوان «ليلة الكلاسيكيات» في صالة العرض بمنطقة الشويخ. وجاء هذا الحدث الخاص إحياء لذكرى مرور عام على اعتماد مركز بورشه الكويت كشريك رسمي لبرنامج «بورشه كلاسيك»، ليصبح بذلك واحدا من ثلاثة مراكز فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل هذا اللقب المرموق.
وأقيم الاحتفال داخل متحف بورشه في مركز بورشه الكويت، حيث استقبل الضيوف في أجواء غنية بالتراث والحنين السينمائي. شارك في المناسبة كبار العملاء، وجامعو سيارات بورشه، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة ومؤثرة، وممثلو وسائل الإعلام، اجتمعوا جميعا للاحتفال بالروح الخالدة لعلامة بورشه.
وكان من أبرز فعاليات الأمسية عرض مشاهد سينمائية شهيرة ظهرت فيه الأسطورة بورشه 911 توربو (964) في واحدة من أشهر مشاهد المطاردة على الإطلاق، وقد زادت من روعة هذه التجربة السينمائية الأجواء الكلاسيكية المصحوبة بالوجبات الخفيفة، ولحظات التصوير المميزة، والهدايا الشخصية. كما استمتع الضيوف بتجارب تخصيص حية أضفت لمسة ديناميكية وفاخرة على أجواء الاحتفال.
وبهذه المناسبة عبر هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويتة عن حماسه للحدث وما يمثله قائلا: في مركز بورشه الكويت، نؤمن بالاحتفاء بالماضي مع الاستمرار في تشكيل المستقبل. هدفنا هو خلق تجارب ذات معنى لعملائنا تعكس تراث ورؤية بورشه. مثل هذه الفعاليات ليست مجرد ترفيه، بل هي مناسبة تجمع مجتمع بورشه وتكرم المعالم الأيقونية التي تجعل علامتنا فريدة حقا.
وأضاف: يعد الحصول على لقب «شريك بورشه كلاسيك الرسمي» شرفا مرموقا تمنحه شركة بورشه لعدد محدود من الوكالات حول العالم التي تستوفي أعلى المعايير في خدمات السيارات الكلاسيكية، والترميم، والحفاظ على الأصالة. وبحصول مركز بورشه الكويت على هذا الاعتراف السنة الماضية، أصبح ثالث مركز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ينال هذا اللقب، بعد الإمارات العربية المتحدة ولبنان، مما يعزز مكانة الكويت كمركز رئيسي في عالم السيارات الرياضية الكلاسيكية.
وتوفر هذه الشهادة قيمة كبيرة لمالكي وجامعي سيارات بورشه في المنطقة، وبصفتها شريكا رسميا لبرنامج بورشه كلاسيك، يقدم مركز بورشه الكويت خدمات متخصصة موجهة لطرازات بورشه الكلاسيكية، تشمل الإصلاحات المعتمدة من المصنع، وقطع الغيار الأصلية، وأعمال الترميم الخبيرة، بالإضافة إلى فرص الوصول إلى فعاليات حصرية، وبفضل فنييه المدربين، ومرافقه المخصصة، وفهمه العميق للطرازات التاريخية للعلامة، يضمن المركز أن تحظى كل سيارة بورشه كلاسيكية بالعناية والاهتمام التي تستحقها.
ويعد مركز بورشه الكويت ليس فقط أكبر وجهة لبورشه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل أيضا رائدا إقليميا في تعزيز تراث العلامة التجارية وشغف العملاء، ومن خلال تقديم تجارب فريدة، يواصل المركز ربط إرث بورشه بإثارة مستقبلها المبتكر.
استضاف مركز بورشه الكويت ـ شركة بهبهاني للسيارات العلامة التجارية الرائدة والسباقة في عالم السيارات الرياضية، احتفالا حصريا تحت عنوان «ليلة الكلاسيكيات» في صالة العرض بمنطقة الشويخ. وجاء هذا الحدث الخاص إحياء لذكرى مرور عام على اعتماد مركز بورشه الكويت كشريك رسمي لبرنامج «بورشه كلاسيك»، ليصبح بذلك واحدا من ثلاثة مراكز فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل هذا اللقب المرموق.
وأقيم الاحتفال داخل متحف بورشه في مركز بورشه الكويت، حيث استقبل الضيوف في أجواء غنية بالتراث والحنين السينمائي. شارك في المناسبة كبار العملاء، وجامعو سيارات بورشه، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة ومؤثرة، وممثلو وسائل الإعلام، اجتمعوا جميعا للاحتفال بالروح الخالدة لعلامة بورشه.
وكان من أبرز فعاليات الأمسية عرض مشاهد سينمائية شهيرة ظهرت فيه الأسطورة بورشه 911 توربو (964) في واحدة من أشهر مشاهد المطاردة على الإطلاق، وقد زادت من روعة هذه التجربة السينمائية الأجواء الكلاسيكية المصحوبة بالوجبات الخفيفة، ولحظات التصوير المميزة، والهدايا الشخصية. كما استمتع الضيوف بتجارب تخصيص حية أضفت لمسة ديناميكية وفاخرة على أجواء الاحتفال.
وبهذه المناسبة عبر هاني مرعي المدير العام لمركز بورشه الكويتة عن حماسه للحدث وما يمثله قائلا: في مركز بورشه الكويت، نؤمن بالاحتفاء بالماضي مع الاستمرار في تشكيل المستقبل. هدفنا هو خلق تجارب ذات معنى لعملائنا تعكس تراث ورؤية بورشه. مثل هذه الفعاليات ليست مجرد ترفيه، بل هي مناسبة تجمع مجتمع بورشه وتكرم المعالم الأيقونية التي تجعل علامتنا فريدة حقا.
وأضاف: يعد الحصول على لقب «شريك بورشه كلاسيك الرسمي» شرفا مرموقا تمنحه شركة بورشه لعدد محدود من الوكالات حول العالم التي تستوفي أعلى المعايير في خدمات السيارات الكلاسيكية، والترميم، والحفاظ على الأصالة. وبحصول مركز بورشه الكويت على هذا الاعتراف السنة الماضية، أصبح ثالث مركز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ينال هذا اللقب، بعد الإمارات العربية المتحدة ولبنان، مما يعزز مكانة الكويت كمركز رئيسي في عالم السيارات الرياضية الكلاسيكية.
وتوفر هذه الشهادة قيمة كبيرة لمالكي وجامعي سيارات بورشه في المنطقة، وبصفتها شريكا رسميا لبرنامج بورشه كلاسيك، يقدم مركز بورشه الكويت خدمات متخصصة موجهة لطرازات بورشه الكلاسيكية، تشمل الإصلاحات المعتمدة من المصنع، وقطع الغيار الأصلية، وأعمال الترميم الخبيرة، بالإضافة إلى فرص الوصول إلى فعاليات حصرية، وبفضل فنييه المدربين، ومرافقه المخصصة، وفهمه العميق للطرازات التاريخية للعلامة، يضمن المركز أن تحظى كل سيارة بورشه كلاسيكية بالعناية والاهتمام التي تستحقها.
ويعد مركز بورشه الكويت ليس فقط أكبر وجهة لبورشه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل أيضا رائدا إقليميا في تعزيز تراث العلامة التجارية وشغف العملاء، ومن خلال تقديم تجارب فريدة، يواصل المركز ربط إرث بورشه بإثارة مستقبلها المبتكر.
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