تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تستفيق من صدمة النرويج على حساب مولدوفا

خبرني - استعاد المنتخب الإيطالي توازنه وحقق فوزه الأول في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك على حساب منتخب مولدوفا (2-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 40 عن طريق جياكومو راسبادوري، فيما أضاف زميله أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ورغم إقامة أربع جولات من التصفيات في المجموعة التاسعة، لم يخض المنتخب الإيطالي قبل مواجهة مولدوفا، غير مواجهة واحدة فقط كانت في مستهل مشواره بالتصفيات وخسرها بثلاثية نظيفة أمام مضيفه النرويجي.

وحصل المنتخب الإيطالي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم في آخر نسختين، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، ليحتل المركز الثالث، فيما يبقى منتخب مولدوفا في المركز الخامس والأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.

وجاء الفوز في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية عدة عن احتمالية رحيل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن منصبه بعد البداية السيئة في تصفيات المونديال أمام النرويج.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، واصل المنتخب النرويجي تصدره للمجموعة بعدما فاز على مضيفه الإستوني بهدف دون رد.

وسجل إيرلنغ هالاند هدف المباراة الوحيد للنرويج في الدقيقة 61.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن منتخب إسرائيل صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن منتخب إيطاليا الذي لم يخض سوى مباراتين فقط، فيما كانت مواجهة إستونيا هي الرابعة للمنتخب النرويجي.