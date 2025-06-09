احتجاجات لوس أنجلوس تتصاعد وتهديد بإرسال "المارينز"

MENAFN - Al-Bayan) ">تصاعدت الاحتجاجات في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع خروج آلاف المتظاهرين، رداً على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وزادت من حدة الانقسام السياسي، إذ وصف حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، خطوة ترامب، بأنها ((غير قانونية))، بينما هدد ترامب بالاستعانة بالمارينز لإخماد التظاهرات،مع تحول الاحتجاجات في لوس أنجلوس إلى حرب شوارع بين عناصر الشرطة والمحتجين على سياسة الهجرة التي تبناها ترامب.

إغلاق طرق

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط لوس أنجلوس، وأغلقوا الطريق السريع الرئيس، وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة، في وقت استخدمت قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.

وقام بعض أفراد الشرطة بدوريات في الشوارع على ظهور الخيل، بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب، خلف قوات الحرس الوطني المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية، بما في ذلك مركز احتجاز، احتجز فيه بعض المهاجرين في الأيام الأخيرة.

نشر الحرس

وأعلنت القيادة الشمالية الأمريكية، نشر 300 فرد من الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا، في ثلاث مناطق من لوس أنجلوس. واقتصرت مهمتهم على حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.

وتمركزت قوات الحرس الوطني حول مباني الحكومة الفيدرالية، في حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في تظاهرات منفصلة.

وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي((FBI))، مكافأة قدرها 50 ألف دولار، مقابل الحصول على معلومات عن مشتبه به متهم بإلقاء الحجارة على مركبات الشرطة في باراماونت، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن.

وقال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إنه طلب من إدارة ترامب سحب أمره بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واصفاً إياه بأنه غير قانوني.

اتهامات

واتهم نيوسوم ترامب بمحاولة افتعال أزمة، و((انتهاك خطير لسيادة ولاية كاليفورنيا)). وكتب في منشور على منصة إكس ((هذه أفعال ديكتاتور، وليست تصرفات رئيس)).

وكان نيوسوم في لوس أنجلوس، حيث اجتمع مع مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولين محليين. ولم يتضح ما إذا كان قد تحدث إلى ترامب منذ الجمعة.

ولفتت ((أسوشيتد برس))، إلى أن نشر القوات هي المرة الأولى منذ عقود، التي يجري فيها استدعاء الحرس الوطني للولاية، دون طلب من حاكمها، وهو تصعيد كبير ضد أولئك الذين سعوا إلى عرقلة جهود الترحيل الجماعي، التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.

رفض انتقادات

في المقابل، رفض البيت الأبيض الانتقادات، وقال في بيان، إن ((الجميع رأى الفوضى والعنف وانعدام القانون)).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: ((إنها كذبة وقحة، أن يدعي نيوسوم أنه لم تكن هناك مشكلة في لوس أنجلوس، قبل تدخل الرئيس ترامب)).

وفي وقت سابق، قال ترامب للصحافيين، بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة، في موريستاون بولاية نيوجيرسي، الأحد، إن هناك ((أشخاصاً عنيفين)) في لوس أنجلوس ((ولن يفلتوا من العقاب)). وأضاف أنه وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة من مما وصفه بـ ((غزو المهاجرين)).

عندما سُئل، عما إذا كان يفكر في تفعيل القانون، أجاب: ((الأمر يعتمد على وجود تمرد من عدمه)).

وأوضح ترامب أن السلطات ستكون قوية جداً في لوس أنجلوس لضبط النظام، مشيراً إلى أنه سيرسل قوات المارينز إلى المقاطعة، إذا ساء الوضع.