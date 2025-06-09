مهرجان البندقية يكرم كيم نوفاك بـ"الأسد الذهبي" عن مجمل مسيرتها السينمائية

MENAFN - Al-Bayan) سيمنح مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ82، الممثلة الأمريكية كيم نوفاك، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد دورها في فيلم ((فيرتيغو)) للمخرج ألفريد هيتشكوك، جائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل مسيرتها السينمائية، وذلك وفق ما أعلن منظموه أمس.

وتتسلم نوفاك البالغة 92 عاماً الجائزة خلال العرض الذي يقام من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين. ونقل بيان عن الممثلة قولها تعليقاً على منحها الأسد الذهبي: ((إن تكريمي عن مجمل أعمالي في هذه المرحلة من حياتي هو بمثابة حلم يتحقق. سأتذكر كل لحظة قضيتها في البندقية)).

وأوضح المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا أن منح نوفاك هذه الجائزة الفخرية عن مجمل مسيرتها يهدف ((إلى تكريم نجمة حرة، متمردة في قلب النظام، أضاءت أحلام عشاق السينما قبل أن تكرّس نفسها للرسم والخيل بمزرعة في ولاية أوريغون)). وتعاونت كيم نوفاك مع أهم المخرجين الأمريكيين في عصرها على غرار بيلي وايلدر وأوتو بريمينغر وروبرت ألدريتش وجورج سيدني، لكن صورتها ارتبطت خصوصاً بدورها في فيلم ((فيرتيغو)).