مهرجان البندقية يكرم كيم نوفاك بـ"الأسد الذهبي" عن مجمل مسيرتها السينمائية

مهرجان البندقية يكرم كيم نوفاك بـ"الأسد الذهبي" عن مجمل مسيرتها السينمائية
وتتسلم نوفاك البالغة 92 عاماً الجائزة خلال العرض الذي يقام من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين. ونقل بيان عن الممثلة قولها تعليقاً على منحها الأسد الذهبي: ((إن تكريمي عن مجمل أعمالي في هذه المرحلة من حياتي هو بمثابة حلم يتحقق. سأتذكر كل لحظة قضيتها في البندقية)).
وأوضح المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا أن منح نوفاك هذه الجائزة الفخرية عن مجمل مسيرتها يهدف ((إلى تكريم نجمة حرة، متمردة في قلب النظام، أضاءت أحلام عشاق السينما قبل أن تكرّس نفسها للرسم والخيل بمزرعة في ولاية أوريغون)). وتعاونت كيم نوفاك مع أهم المخرجين الأمريكيين في عصرها على غرار بيلي وايلدر وأوتو بريمينغر وروبرت ألدريتش وجورج سيدني، لكن صورتها ارتبطت خصوصاً بدورها في فيلم ((فيرتيغو)).
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