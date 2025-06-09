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سمكة قرش تسقط من السماء في ملعب غولف

سمكة قرش تسقط من السماء في ملعب غولف

2025-06-09 07:16:47
(MENAFN- Al-Bayan) لم يتوقع المشاركون في جولة لعب ((الغولف القرصي))، في ولاية ساوث كارولينا، ما مر بهم فجأة أثناء اللعبة، إذ أصيبوا بالذهول، حيث سقطت سمكة قرش من السماء أمامهم وأثارت ذهولهم. وقال جوناثان مارلو، أحد اللاعبين الذين شهدوا الحادثة الأسبوع الماضي في ملعب ((سبلينتر سيتي ديسك غولف)) بميرتل بيتش: ((كنت ألعب مع أصدقائي عند الحفرة الـ11، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت عقاباً نسارياً يحمل شيئاً بين مخالبه.

هنا بدأ الأمر يصبح غريباً)). وأضاف مارلو، طبقاً لتقرير ((روسيا اليوم))، أن المشهد ازداد غرابة عندما ظهر غرابان فجأة وبدآ مطاردة عقاب. وخلال ثوانٍ، انتقلت المعركة بين الطيور الثلاثة إلى شجرة قريبة، حيث فقد العقاب فريسته، وسقط شيء على الأرض. وتابع: ((ظننت في البداية أنها سمكة عادية، لكن تبين لاحقاً أنها سمكة قرش صغيرة)).

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