سمكة قرش تسقط من السماء في ملعب غولف
هنا بدأ الأمر يصبح غريباً)). وأضاف مارلو، طبقاً لتقرير ((روسيا اليوم))، أن المشهد ازداد غرابة عندما ظهر غرابان فجأة وبدآ مطاردة عقاب. وخلال ثوانٍ، انتقلت المعركة بين الطيور الثلاثة إلى شجرة قريبة، حيث فقد العقاب فريسته، وسقط شيء على الأرض. وتابع: ((ظننت في البداية أنها سمكة عادية، لكن تبين لاحقاً أنها سمكة قرش صغيرة)).
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