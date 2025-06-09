انفجار شمسي غامض يتخطى التوقعات العلمية ويكشف حقائق جديدة

MENAFN - Al-Bayan) نجح مسبار ((باركر سولار)) التابع لوكالة ناسا في تسجيل انفجار بلازمي ضخم يتجه نحو سطح نجمنا بدقة غير مسبوقة. وذلك أثناء رحلة مهمة عبر الغلاف الجوي للشمس، إذ تمكن خلالها، من اكتشاف مفاجآت علمية كبيرة، حيث رصد المسبار وجود بروتونات تحمل طاقة أعلى بنحو 1000 مرة من المتوقع، إضافة إلى تدفق غريب للبلازما يتجه نحو الشمس بدلاً من الابتعاد عنها.

وتمكن المسبار من جمع هذه البيانات القيمة بفضل موقعه الاستراتيجي بين الشمس ومصدر الجسيمات، ما سمح للعلماء بتتبع مسارها بدقة.

وتكشف هذه النتائج أن التشابكات المعقدة في المجال المغناطيسي الشمسي قادرة على تسريع الجسيمات المشحونة لسرعات هائلة تتجاوز بكثير ما كان يتوقعه العلماء بناء على قوة المجال المغناطيسي وحده. ويعزو العلماء هذه الظواهر، كما أفاد تقرير في ((روسيا اليوم))، إلى عملية تعرف بـ((إعادة الاتصال المغناطيسي))، وهي آلية انفجارية تنكسر فيها الخطوط المغناطيسية وتعيد تشكيل نفسها في الغلاف الجوي الشمسي.

وتحول هذه العملية الطاقة المخزنة بالمجال المغناطيسي الشمسي إلى طاقة حركية تسرع الرياح الشمسية، تلك الجسيمات المشحونة التي تتدفق باستمرار من الشمس عبر النظام الشمسي. ويعد فهم هذه الآلية أمرا بالغ الأهمية لتحسين توقعات الطقس الفضائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على كوكبنا.