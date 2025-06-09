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فرق إنقاذ نوعية لتخليص حوت عالق بحبل

فرق إنقاذ نوعية لتخليص حوت عالق بحبل

2025-06-09 07:16:46
(MENAFN- Al-Bayan) قامت فرق إنقاذ بتمشيط الساحل الشرقي لأستراليا بحثاً عن حوت أحدب عالق في حبل لإنقاذه وإطلاقه بالمياه. وأظهرت لقطات جوية الحوت الذي كان يسبح جنوبي ميناء سيدني، يسحب حبلاً مربوطاً بعوامة. وقالت بيب جيكوبس من مجموعة ((أورركا)): ((يصعب على الحوت الغوص)).

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