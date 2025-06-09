إسبانيا تُجهز الجزيرة للموسم الجديد

إسبانيا تُجهز الجزيرة للموسم الجديد
وحدد الجزيرة لإقامة معسكره الخارجي في مدينة ماريبا بإسبانيا، حيث يستمر الفريق في معسكره الأوروبي في نفس المكان، ويبدأ المعسكر اعتباراً من يوم 13 يوليو المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى سيتم تحديدها لاحقاً، ويختتم المعسكر بعودة الفريق إلى أبوظبي 4 أغسطس المقبل، ويستمر في تدريباته بالعاصمة حتى موعد انطلاقة الموسم.
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