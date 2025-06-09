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إسبانيا تُجهز الجزيرة للموسم الجديد

إسبانيا تُجهز الجزيرة للموسم الجديد

2025-06-09 07:16:45
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي الجزيرة عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الكروي 2025 - 2026، الذي ينطلق أغسطس المقبل. ويبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو المقبل، والذي سيشهد عودة الفريق إلى التدريبات وإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، إذ من المقرر أن يخوض الفريق تدريبات يومية في أبوظبي حتى موعد المعسكر الخارجي.

وحدد الجزيرة لإقامة معسكره الخارجي في مدينة ماريبا بإسبانيا، حيث يستمر الفريق في معسكره الأوروبي في نفس المكان، ويبدأ المعسكر اعتباراً من يوم 13 يوليو المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى سيتم تحديدها لاحقاً، ويختتم المعسكر بعودة الفريق إلى أبوظبي 4 أغسطس المقبل، ويستمر في تدريباته بالعاصمة حتى موعد انطلاقة الموسم.

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