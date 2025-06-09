"الأبيض" ضيفاً على قيرغيزستان في ختام التصفيات الآسيوية

"الأبيض" ضيفاً على قيرغيزستان في ختام التصفيات الآسيوية
ويدخل ((الأبيض)) المواجهة وفي رصيده 14 نقطة، ويسعى إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث، ويقابله منتخب قيرغيزستان الساعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية مشواره بالتصفيات، بعدما ودع بتواجده في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، سباق الوصول إلى المونديال المقبل، بعدما حسم منتخبا إيران متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وأوزبكستان الوصيف برصيد 18 نقطة، بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، ومنتخبنا الوطني، والمنتخب القطري الرابع برصيد 13 نقطة، بطاقتي الوصول للملحق الآسيوي، وودعت كوريا الشمالية سباق التأهل باحتلال المركز السادس الأخير برصيد 3 نقاط.
وحصل لاعبو منتخبنا على راحة قصيرة لقضاء أولى أيام العيد من عائلاتهم بعد التعادل السلبي مع منتخب أوزبكستان الخميس الماضي، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، وعاد الفريق إلى التدريبات مساء أول من أمس، وأجروا تدريباً خفيفاً، وغادروا بعدها إلى بيشكيك، ليخوضوا تدريبهم الرسمي الأخير على ملعب المباراة أمس، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة المختارة من الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، والذي تحدث مع اللاعبين مؤكداً ضرورة بذل أقصى ما لديهم من جهد، سعياً للفوز وإنهاء مشوارهم في تصفيات المرحلة الثالثة بالمركز الثالث لتدعيم معنويات الفريق قبل خوض الملحق الآسيوي خلال أكتوبر المقبل.
مواجهة
من جهته، شدد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على صعوبة مواجهة منتخب قيرغيزستان أمس، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن المنافس سيلعب على أرضه ووسط جماهيره، وقال: ((شاهدنا المنافس يقدم مستويات جيدة خلال المباريات السابقة))، وأضاف: ((سنلعب المباراة بغياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وأسباب أخرى، وثقتي كبيرة باللاعبين الموجودين معنا في تحقيق النتيجة المطلوبة في ختام التصفيات)).
وقال كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني: ((لدينا مباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، ونسعى خلالها لتقديم كل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة لنا في هذه المرحلة من التصفيات)). وأضاف: ((علينا التحضير من الآن لمباريات الملحق التي ستكون صعبة على جميع المنتخبات الساعية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم)).
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