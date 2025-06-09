"الأبيض" ضيفاً على قيرغيزستان في ختام التصفيات الآسيوية

MENAFN - Al-Bayan) يحل منتخبنا الوطني ضيفاً على منتخب قيرغيزستان في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد دولين أومورزاكوف في العاصمة بيشكيك، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تشهد مساء اليوم أيضاً، مواجهتي أوزبكستان وقطر على ملعب استاد بونيودكور بطشقند في الخامسة و45 دقيقة، وإيران وكوريا الشمالية على ملعب استاد آزادي بطهران في الساعة الثامنة.

ويدخل ((الأبيض)) المواجهة وفي رصيده 14 نقطة، ويسعى إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث، ويقابله منتخب قيرغيزستان الساعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية مشواره بالتصفيات، بعدما ودع بتواجده في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، سباق الوصول إلى المونديال المقبل، بعدما حسم منتخبا إيران متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وأوزبكستان الوصيف برصيد 18 نقطة، بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، ومنتخبنا الوطني، والمنتخب القطري الرابع برصيد 13 نقطة، بطاقتي الوصول للملحق الآسيوي، وودعت كوريا الشمالية سباق التأهل باحتلال المركز السادس الأخير برصيد 3 نقاط.

وحصل لاعبو منتخبنا على راحة قصيرة لقضاء أولى أيام العيد من عائلاتهم بعد التعادل السلبي مع منتخب أوزبكستان الخميس الماضي، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، وعاد الفريق إلى التدريبات مساء أول من أمس، وأجروا تدريباً خفيفاً، وغادروا بعدها إلى بيشكيك، ليخوضوا تدريبهم الرسمي الأخير على ملعب المباراة أمس، بمشاركة جميع اللاعبين في القائمة المختارة من الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، والذي تحدث مع اللاعبين مؤكداً ضرورة بذل أقصى ما لديهم من جهد، سعياً للفوز وإنهاء مشوارهم في تصفيات المرحلة الثالثة بالمركز الثالث لتدعيم معنويات الفريق قبل خوض الملحق الآسيوي خلال أكتوبر المقبل.

مواجهة

من جهته، شدد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على صعوبة مواجهة منتخب قيرغيزستان أمس، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن المنافس سيلعب على أرضه ووسط جماهيره، وقال: ((شاهدنا المنافس يقدم مستويات جيدة خلال المباريات السابقة))، وأضاف: ((سنلعب المباراة بغياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وأسباب أخرى، وثقتي كبيرة باللاعبين الموجودين معنا في تحقيق النتيجة المطلوبة في ختام التصفيات)).

وقال كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني: ((لدينا مباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، ونسعى خلالها لتقديم كل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة لنا في هذه المرحلة من التصفيات)). وأضاف: ((علينا التحضير من الآن لمباريات الملحق التي ستكون صعبة على جميع المنتخبات الساعية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم)).