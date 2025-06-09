الأسكتلندي سايم يحصد لقب جولة "دي بي ورلد" للغولف

MENAFN - Al-Bayan) حصد الأسكتلندي كونور سايم أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، وذلك بفوزه في بطولة ((كيه إل إم)) هولندا المفتوحة في أمستردام، بعدما أنهى الجولات الأربع برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وارتفعت فيها حدة التنافس بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية التي تقام بالإمارات نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي.

وتقدم سايم في التصنيف العالمي لـ((السباق إلى دبي)) 71 خطوة ليحتل المركز 18، بعدما رفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 853 نقطة، مستفيداً من حصوله على 585 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة هولندا المفتوحة.

بطولة

وتعتبر هذه البطولة رقم 182 التي يشارك بها الأسكتلندي ذو الـ29 عاماً، في جولة دي بي ورلد، ونجح هذه المرة في رفع الكأس للمرة الأولى، واحتل السويدي ياكيم لاجيرجرين المركز الثاني في البطولة، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 566 نقطة هذا الموسم، ويتقدم 82 مركزاً دفعة واحدة، حيث يحتل الآن المركز 38 في التصنيف العالمي لـ((السباق إلى دبي)).

على جانب آخر، يتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف ((السباق إلى دبي))، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة ((دي بي ورلد)) التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.