نجاح كبير للنسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه

MENAFN - Al-Bayan) شهدت بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه نجاحاً كبيراً ومميزاً في نسختها الأولى التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه بالتعاون مع أكاديمية مينتور الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 280 لاعباً ولاعبة مثلوا 13 فريقاً من بينها 3 أندية حكومية و9 أكاديميات رياضية خاصة من مختلف إمارات الدولة تنافسوا في مسابقات الكاتا والكوميتيه بمختلف الفئات العمرية، في صالة نادي شباب الأهلي دبي. ويأتي تنظيم بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم الموهوبين في مختلف المجالات.

وتوج الفائزين اللواء ((م)) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

وأعرب اللواء ((م)) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن فخره بنجاح البطولة ومستوى التنظيم والمشاركة، مشدداً على أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في نشر رياضة الكاراتيه وتعزيز مكانتها، ولا سيما أنها تُعد من أقدم رياضات الدفاع عن النفس التي تمارس في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأكد الرزوقي، أن اتحاد الإمارات للكاراتيه سيواصل دعم هذه البطولات النوعية، لما لها من دور مهم في رعاية وصقل المواهب الناشئة، موجهاً بتوفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير الحدث في نسخه المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية هذه البطولات في تعزيز البرامج التنموية للمواهب الرياضية في جميع الألعاب، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 260 لاعباً ولاعبة في النسخة الأولى في بطولة الكاراتيه تعكس نجاح الحدث وتعد مؤشراً إيجابياً لتوسع البطولة مستقبلاً، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة، مؤكّداً أنها كانت منصة مثالية لاكتشاف مواهب واعدة تشكل ركيزة أساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية.

بدوره، أوضح معتز السلام، مدير البطولة ومنسق برنامج رعاية الموهوبين في اتحاد الإمارات للكاراتيه، أن تنظيم الحدث شهد تحديات خاصة في التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة، مؤكداً أنه تم اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين في فئات البراعم، الأشبال، الناشئين، والشباب من المواطنين والمقيمين، ومن أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار: حمزة عبدالسلام، راشد الحجاج، فيصل الخالدي، سيف القايدي، وخليفة الكندي.

شهدت البطولة أيضاً مشاركة فئة أصحاب الهمم، في بادرة تعكس حرص اللجنة المنظمة على دمج جميع فئات المجتمع في الفعاليات الرياضية، وتعزيز قيم الشمول والتكافؤ في الرياضة.