كأس العالم للأندية.. حلم الذهبية يراود الفرق العربية

MENAFN - Al-Bayan) بينما تتجه أنظار العالم إلى أمريكا هذا الصيف، تترقب الجماهير العربية حلماً مؤجلاً منذ أكثر من عقدين، إذ لم تغب الأندية العربية عن المشهد في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، وشاركت في أغلبها بأداء مشرّف، لكنها عجزت حتى اليوم عن اعتلاء منصة التتويج بالذهب، الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات، اكتفى بأربع ميداليات برونزية، كان آخرها عام 2023، بينما بلغ العين النهائي في إنجاز استثنائي عام 2018، وخسر أمام ريال مدريد، وكرر الهلال السعودي المحاولة في 2022، لكنه سقط أمام الفريق الإسباني ذاته في مواجهة مثيرة.

ومع انطلاق النسخة الجديدة التي تحتضنها أمريكا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، تعود الأحلام لتنبض في وجدان الجماهير العربية.. ولمَ لا؟ كرة القدم لا تعترف بالحسابات ولا تلتزم بالمنطق، حتى وإن ضمت البطولة عمالقة القارة العجوز، ففي ميادينها لا مكان للمستحيل، ولا خط فاصل بين الحلم والحقيقة سوى صافرة النهاية.

رغم أن الإنجاز العربي ظل بعيداً عن الميدالية الذهبية، فإن بعض المحطات اقتربت كثيراً من تحقيقه.. العين قدم واحدة من أكثر المشاركات العربية إثارة، عندما تجاوز فرقاً بحجم الترجي التونسي وريفربلايت الأرجنتيني، ليبلغ النهائي عن استحقاق في نسخة 2018، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 4 - 1، وكرر الهلال السعودي المشهد ذاته في نسخة 2022، بعد مسيرة قوية أنهاها في المباراة النهائية بنتيجة 5 - 3 أمام الميرنغي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، أما الأهلي المصري، فكان حاضراً دائماً في مشهد المنافسة، وتمكن من بلوغ المربع الذهبي أكثر من مرة، وحقق 4 ميداليات برونزية، إحداها كانت على حساب الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث خلال نسخة 2021 التي أُقيمت مطلع 2022 في أبوظبي، وانتهت بفوز الأهلي 4 - 0، لكنه لم ينجح حتى الآن في كسر عقدة نصف النهائي.. وهكذا، بقي الذهب حاضراً في الأحلام، وغائباً عن الواقع العربي.

تحمل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ملامح تحول تاريخي، إذ تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، وبنظام يشبه كأس العالم للمنتخبات، ما يمنح الأندية مجالاً أوسع للمنافسة ويعزز من فرصها في الذهاب بعيداً، لكن هذا الهامش يظل مرهوناً بواقع القرعة، التي لم تكن رحيمة ببعض ممثلي الكرة العربية، بعدما وضعتهم في اختبارات معقدة منذ البداية.

وجاء الأهلي المصري في مجموعة نارية تضم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما يصطدم الترجي التونسي بكل من تشيلسي الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي وليون الفرنسي، وجميعها فرق تمتلك خبرات واسعة في المنافسات القارية والدولية، وفي المجموعة السابعة، يخوض العين صداماً قوياً مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب الوداد المغربي في مواجهة عربية خالصة، أما الهلال السعودي، فيتأهب لمواجهة ريال مدريد الإسباني، إلى جانب باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي. ويبدو مشوار العرب محفوفاً بالتحديات، وبعض الطرق تبدو مغلقة منذ البداية، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وحده، بل بمن يملك الشجاعة لصنع تاريخ جديد.