سلافيسا يوكانوفيتش مدرب "التيكي تاكا" والضغط العالي

MENAFN - Al-Bayan) دخل فريق النصر مرحلة جديدة بقيادة الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي انطلق منذ تعيينه، أول من أمس، رسمياً مدرباً للفريق الأول، في ضبط احتياجات الفريق بما يتوافق مع أسلوب لعبه ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج التحضيرات استعداداً للموسم المقبل.

ويعتبر يوكانوفيتش الذي غاب عن الساحة الكروية في الموسمين الأخيرين بقرار شخصي منه، أحد أفضل المدربين الصرب، ويتميز بأسلوب اللعب المتكامل من التمريرات القصيرة ((التيكي تاكا)) إلى الاستحواذ والضغط العالي واللعب الهجومي.

ووصفت صحيفة ((الغارديان)) البريطانية أسلوبه، عندما كان مدرباً لفولهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالممتع والجاذب، كما أشارت إلى أنه يفضل اللعب بطريقة الضغط العالي على المنافس والاستحواذ واللعب من الخلف.

نجح يوكانوفيتش في إعادة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية موسم 2017 – 2018 بأداء مبهر ولافت، وحقق معه العديد من الأرقام المميزة، حيث تصدر فولهام دوري الدرجة الأولى من حيث إكمال التمريرات ((83.1 %)) وإجمالي التمريرات ((24.857))، كما كان فولهام صاحب أكثر التمريرات القصيرة دقة، وثاني أكثر التسديدات على المرمى، وأعلى معدل استحواذ على الكرة.

وفي تقرير ((الغارديان)) الذي صدر في 2018، ذكر لاعب الوسط كيفن ماكدونالد الذي لعب مع فولهام بين 2016 و2021 في حديثه عن مدربه يوكانوفيتش أنه خلال التدريب يدور كل شيء حول استعادة الكرة، موضحا أنه يطالبهم بالضغط المستمر على المنافس بعد خسارة الكرة، طوال الوقت، وأضاف: ((نعلم أن علينا كسب حق اللعب، والمدرب يُدرّبنا على ذلك يومياً، سنحاول استعادة الكرة بمجرد فقدانها، ثم نحتفظ بها، ونجعلهم يركضون في كل مكان، ونحاول خلق الفرص، ونُخرجهم منها)).

الأكثر جاذبية

ووصفت ((الغارديان)) فولهام تحت قيادة يوكانوفيتش بالفريق الأكثر جاذبية في دوري الدرجة الأولى، وأن المدرب يركز في المقام الأول على العمل بدون كرة، وأضافت في تقريرها: أمضى المدرب الصربي عامين ونصف في كرافن كوتيدج، إنه ناديه السابع كمدرب، والبلد السادس الذي يدرب فيه، لقد اكتسب خبرة واسعة من إسبانيا إلى تايلاند، وانعكست هذه الخبرة في مهاراته، إنه مدرب متكامل في أسلوبه، مرن في التعامل، كما يؤكد أي شخص كان في عهده.

ونقلت ((الغارديان)) ضمن تقريرها تصريحا للهولندي يوردي كرويف، الذي شغل منصب المدير الرياضي في مكابي تل أبيب في موسم 2017 – 2018، قال فيه عن يوكانوفيتش: ((أعتقد أن الصرب معروفون بسفرهم، إنهم بلد يُصدر الكثير من المدربين، خاض سلافيسا مغامرة في تايلاند، ثم في إنجلترا، ثم في إسبانيا، ثم عمل معنا لفترة، أعتقد أن هذا يُثري رؤيته الكروية، إنها مبنية على رؤية مختلفة لكرة القدم، هذا يُفيد أي مدرب في الوقت الحاضر)).

وأضاف: لعب بأساليب لعب مختلفة، صحيح أنه يحب اللعب من الخلف، لكنه أيضاً يحب التكيف مع اللحظات التي قد لا يكون مسيطراً عليها. أعتقد أن قراءته للعب كانت ممتازة. كما أمضى يوكانوفيتش ستة أشهر فقط في إسرائيل قبل قبول عرض من فولهام، لكنه غادر بعلاقة جيدة بعد أن تأهل مكابي تل أبيب إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاماً.

بدأ يوكانوفيتش مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي ((2007 - 2009)) ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي ((2012 - 2013)) وليفسكي صوفيا البلغاري ((2013 )) وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية ((2014)) وواتفورد الإنجليزي ((2015)) وفولهام الإنجليزي بين 2015 و 2018، كما درب أيضاً الغرافة القطري بين 2019 و 2021.

حقق يوكانوفيتش 5 ألقاب في مسيرته التدريبية منها 4 مع بارتيزان بلغراد، وهي ثنائية الدوري والكأس مرتين متتاليتين 2007 – 2008 و 2008 – 2009، والدوري التايلندي 2012، وأفضل مدرب في الدوري التايلندي 2012، وقاد واتفورد للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2012 وكرر الإنجاز نفسه مع فولهام في 2018.