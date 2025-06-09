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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين)

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين)

2025-06-09 02:20:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 6 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين بشدة الاعتداء السافر على السفينة (مادلين) واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وإنسانية معتبرة ذلك امتدادا "لإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت المنظمة في بيان الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالات الآتية (الإنساني والطبي والإعلامي.)
وأكدت ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة مجددة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف جميع ممارساته من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار ضد القطاع.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في بيان بوقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال اعترضت في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط سفينته (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ان قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.
وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وكانت السفينة تقل 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام والناشط الاسباني سيرخيو توريبيو الذي استدعت حكومته القائم بأعمال سفارة الاحتلال في مدريد احتجاجا على احتجازه.
وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني من مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة. (النهاية)

ف ن / ف س


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