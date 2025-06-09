منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين)

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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 6 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين بشدة الاعتداء السافر على السفينة (مادلين) واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وإنسانية معتبرة ذلك امتدادا "لإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت المنظمة في بيان الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالات الآتية (الإنساني والطبي والإعلامي.)
وأكدت ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة مجددة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف جميع ممارساته من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار ضد القطاع.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في بيان بوقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال اعترضت في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط سفينته (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ان قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.
وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وكانت السفينة تقل 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام والناشط الاسباني سيرخيو توريبيو الذي استدعت حكومته القائم بأعمال سفارة الاحتلال في مدريد احتجاجا على احتجازه.
وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني من مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة. (النهاية)
ف ن / ف س
وثمنت المنظمة في بيان الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالات الآتية (الإنساني والطبي والإعلامي.)
وأكدت ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة مجددة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف جميع ممارساته من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار ضد القطاع.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في بيان بوقت سابق اليوم أن قوات الاحتلال اعترضت في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط سفينته (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ان قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.
وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وكانت السفينة تقل 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام والناشط الاسباني سيرخيو توريبيو الذي استدعت حكومته القائم بأعمال سفارة الاحتلال في مدريد احتجاجا على احتجازه.
وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني من مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة. (النهاية)
ف ن / ف س
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