رويترز: إيطاليا أنهت عقدا مع شركة إسرائيلية لبرامج التجسس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رويترز: إيطاليا أنهت عقدا مع شركة إسرائيلية لبرامج التجسس
(MENAFN- Khaberni)
إيطاليا أنهت عقدا مع شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس.
خبرني - وكالة رويترز عن وثيقة برلمانية:
إيطاليا أنهت عقدا مع شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس.
إنهاء العقد جاء عقب مزاعم باستخدام الحكومة الإيطالية التقنية لاختراق هواتف منتقديها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
القوات الاسرائيلية تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وتحول مسارها
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية