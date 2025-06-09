فعاليات من الكرك تبرز إنجازات الأردن بقيادة الملك في ذكرى جلوسه على العرش

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 9 حزيران (بترا)- محمد العساسفة- يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بذكرى عيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وهي مناسبة وطنية تمثل فخرا لكل أردني ورمزًا للوحدة والتماسك الوطني والتنمية عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.

وخلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في محافظة الكرك، رصدت العديد من آراء الفعاليات الرسمية والشعبية التي أكدت أن ذكرى الجلوس الملكي ذكرى وطنية تبهج قلوب جميع الأردنيين مع قيادة هاشمية حكيمة وطموحة ساهمت في تعزيز التقدم والاستقرار في الأردن عبر جميع المجالات.

رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات قال إن الأردن شكل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، والتي تسير وفقا لخطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار وقبول الآخر، وإرساء مبادئ سيادة القانون مؤكدا الدور المهم للأردن بقيادة جلالته، ودوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، إضافة إلى دفاع جلالته الحازم عن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف والوقوف بكل ثقة واقتدار مع الأهل في غزة هاشم.

وأكد العين الدكتور موفق الضمور أن عهد جلالته شهد خطوات هدفت إلى تعزيز الإصلاح، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، مشيراً إلى جهود جلالته في تعزيز السلام والتسامح من خلال سياسته الحكيمة والرؤية القائمة على الحوار والتعايش السلمي، ونجاح جلالته في بناء جسور التفاهم وتعزيز الاستقرار داخل الأردن وعلى مستوى الإقليم.

وأكد عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور ماهر المبيضين أن جلالة الملك عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم مسيرة السلام العالمي وتعزيزها ونهوض جلالته بمسؤولياته تجاه أمته العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، من أجل تحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة كريمة مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبيّ كريم، وتقدير عربيّ وعالميّ لدور الأردن الرياديّ في مختلف الميادين.

وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن مناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش تملأ النفوس فخراً بالإنجازات التي دونها جلالته في سجل الأردن ليثبت بالفعل لا بالقول أن حياة الأمم لا تقاس بالسنوات بقدر ما تقاس بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، حيث استطاع جلالته أن يحقق نجاحا باهرا في سنوات حكمه المديد، وعلى المستويين الداخلي والخارجي، وما شهدته المملكة من نقلات نوعية شاملة وفي مختلف الميادين والمجالات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أو على صعيد تطوير علاقات الأردن العربية والدولية، لتكريس دور الأردن المحوري في قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية معن الشمايلة إنه، ومنذ اعتلاء جلالته العرش، لا يزال الشعب الأردني يلمس في كل عام ما يتحقق من إنجاز تلو الأخر ويدرك أن همّ قائد الوطن هو المواطن الأردني والهم المعيشي وهذا أمر ملموس على أرض الواقع من مواصلة جلالته لتلمس حاجات الفقراء ومعاناتهم في جميع الظروف والزيارات الميدانية لجميع محافظات المملكة.

وأكد الناشط الشبابي ومنسق هيئة شباب كلنا الأردن عدي الحمايدة حرص جلالته من خلال توجيهاته السامية على تحسين فرص الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين؛ إدراكا من جلالته بأن فتح المجال أمام رؤوس الأموال ستعمل على تخفيف الفقر والبطالة، وأما على الصعيد الخارجي فقد عمل جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية، على تعزيز علاقات الأردن الدولية، وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.

--(بترا)

م ع/م ك/ ع ط

09/06/2025 13:14:40