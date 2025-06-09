فعاليات من الكرك تبرز إنجازات الأردن بقيادة الملك في ذكرى جلوسه على العرش

فعاليات من الكرك تبرز إنجازات الأردن بقيادة الملك في ذكرى جلوسه على العرش
الكرك 9 حزيران (بترا)- محمد العساسفة- يحتفل الأردنيون في التاسع من حزيران من كل عام بذكرى عيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وهي مناسبة وطنية تمثل فخرا لكل أردني ورمزًا للوحدة والتماسك الوطني والتنمية عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.
وخلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في محافظة الكرك، رصدت العديد من آراء الفعاليات الرسمية والشعبية التي أكدت أن ذكرى الجلوس الملكي ذكرى وطنية تبهج قلوب جميع الأردنيين مع قيادة هاشمية حكيمة وطموحة ساهمت في تعزيز التقدم والاستقرار في الأردن عبر جميع المجالات.
رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات قال إن الأردن شكل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، والتي تسير وفقا لخطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار وقبول الآخر، وإرساء مبادئ سيادة القانون مؤكدا الدور المهم للأردن بقيادة جلالته، ودوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، إضافة إلى دفاع جلالته الحازم عن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف والوقوف بكل ثقة واقتدار مع الأهل في غزة هاشم.
وأكد العين الدكتور موفق الضمور أن عهد جلالته شهد خطوات هدفت إلى تعزيز الإصلاح، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، مشيراً إلى جهود جلالته في تعزيز السلام والتسامح من خلال سياسته الحكيمة والرؤية القائمة على الحوار والتعايش السلمي، ونجاح جلالته في بناء جسور التفاهم وتعزيز الاستقرار داخل الأردن وعلى مستوى الإقليم.
وأكد عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور ماهر المبيضين أن جلالة الملك عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم مسيرة السلام العالمي وتعزيزها ونهوض جلالته بمسؤولياته تجاه أمته العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، من أجل تحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة كريمة مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبيّ كريم، وتقدير عربيّ وعالميّ لدور الأردن الرياديّ في مختلف الميادين.
وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن مناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش تملأ النفوس فخراً بالإنجازات التي دونها جلالته في سجل الأردن ليثبت بالفعل لا بالقول أن حياة الأمم لا تقاس بالسنوات بقدر ما تقاس بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، حيث استطاع جلالته أن يحقق نجاحا باهرا في سنوات حكمه المديد، وعلى المستويين الداخلي والخارجي، وما شهدته المملكة من نقلات نوعية شاملة وفي مختلف الميادين والمجالات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أو على صعيد تطوير علاقات الأردن العربية والدولية، لتكريس دور الأردن المحوري في قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية معن الشمايلة إنه، ومنذ اعتلاء جلالته العرش، لا يزال الشعب الأردني يلمس في كل عام ما يتحقق من إنجاز تلو الأخر ويدرك أن همّ قائد الوطن هو المواطن الأردني والهم المعيشي وهذا أمر ملموس على أرض الواقع من مواصلة جلالته لتلمس حاجات الفقراء ومعاناتهم في جميع الظروف والزيارات الميدانية لجميع محافظات المملكة.
وأكد الناشط الشبابي ومنسق هيئة شباب كلنا الأردن عدي الحمايدة حرص جلالته من خلال توجيهاته السامية على تحسين فرص الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين؛ إدراكا من جلالته بأن فتح المجال أمام رؤوس الأموال ستعمل على تخفيف الفقر والبطالة، وأما على الصعيد الخارجي فقد عمل جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية، على تعزيز علاقات الأردن الدولية، وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.
--(بترا)
م ع/م ك/ ع ط
09/06/2025 13:14:40
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