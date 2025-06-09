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إيران سنقدم للولايات المتحدة مقترحنا بشأن الملف النووي قريبا

إيران سنقدم للولايات المتحدة مقترحنا بشأن الملف النووي قريبا

2025-06-09 05:10:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

قالت إيران اليوم الاثنين، إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على "التباسات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي: "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة".

MENAFN09062025000130011022ID1109650758

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