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إصابة جنود يابانيين في انفجار بقاعدة جوية أمريكية في أوكيناوا

إصابة جنود يابانيين في انفجار بقاعدة جوية أمريكية في أوكيناوا

2025-06-09 02:04:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال مسؤولون بوزارة الدفاع إن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا اليوم الاثنين في انفجار بمنطقة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا بجنوب اليابان.

وذكر أحد المسؤولين أنه لا توجد إصابات خطيرة.

وتستخدم المنشأة لتخزين الذخيرة غير المنفجرة مؤقتا.

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