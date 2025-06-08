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المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم الأحد، ببعثة المنتخب العراقي التي حضرت لملاقاة منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وكتب المومني عبر صفحته الشخصية على موقع "إكس": نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن، قبيل اللقاء الرياضي ضمن التصفيات المونديالية.
وأضاف، كل التقدير للعلاقة الأخوية التي تجمع شعبينا، ونتمنى للجميع مباراة تليق بالعروبة والروح الرياضية.

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