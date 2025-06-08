إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي

أصيب عضو في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، وفق ما أعلنت الحكومة الكولومبية.

وأظهر مقطع ڤيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة قبل أن يلقى القبض عليه.

وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة قبل أن تحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.

وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، وهو قاصر يعتقد أنه يبلغ 15 عاما، في حين قال مدير الشرطة كارلوس فرناندو تريانا إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة وهو يتلقى العلاج.

وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعثر على سلاح ناري من طراز غلوك في الموقع.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، فيما تعهد وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن يستخدم الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات «كل قدراتها» لاستبيان ما حدث.

كذلك، أعلن سانشيز مكافأة مقدارها حوالى 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عمن يقف وراء إطلاق النار.

ولقي الهجوم تنديدا واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية ومن الخارج، وقد وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأنه «تهديد مباشر للديموقراطية» داعيا الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى «التوقف عن الخطاب التحريضي».

وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي «هذا تهديد مباشر للديموقراطية وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية» مضيفا «على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين».

ونددت حكومة بيترو بالهجوم على أوريبي وجاء في بيان صادر عن الرئاسة «إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديموقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا».

وكتب بيترو في وقت لاحق على إكس «احترام الحياة، هو الخط الأحمر. لا ينبغي لكولومبيا أن تقتل أبناءها».

وفي كلمة مصورة موجهة للأمة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهد بيترو إجراء تحقيقات للعثور على المسؤولين عن «يوم الألم».

وقال «أهم شيء اليوم هو أن يركز جميع الكولومبيين (...) على ضمان بقاء الدكتور ميغيل أوريبي على قيد الحياة».

بدوره، دان مكتب الأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم وقال في بيان «نحن واثقون من أن السلطات ستكشف الحقائق وتعاقب» المسؤولين عن هذه الواقعة.

كذلك، أعرب رئيس الإكوادور دانيال نوبوا وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو على إكس عن دعمهما لأسرة السيناتور.

ويعد أوريبي من أشد المنتقدين لبيترو، وهو عضو في حزب الوسط الديموقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي الذي حكم كولومبيا بين عامي 2002 و2010.

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