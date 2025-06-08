الطيران المدني إحدى الطائرات تهبط بسلام في مطار الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

لا أثر سلبياً ناتجاً عن الرحلة وتم إنزال كل الركاب من الطائرة ووضعهم بصالة منعزلة



صرحت الإدارة العامة للطيران المدني، أنه بتاريخ اليوم الاحد 8 الجاري وأثناء رحلة طيران الخليج رقم GF213 المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة، ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأضافت الإدارة أنه قد تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وتم انزال جميع الركاب من الطائرة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران للمدني عبدالله الراجحي أن جميع الركاب بصالة منعزلة يتمتعون بصحة وسلامة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة. كما أوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل، ولم تتأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي.

وتواصل الإدارة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة وانه جرى التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الاجراءات الأمنية عليه.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الإدارة تشيد بتعاون جميع الجهات ذات الصلة، وتؤكد التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في دولة الكويت.