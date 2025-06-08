الطيران المدني إحدى الطائرات تهبط بسلام في مطار الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

الطيران المدني إحدى الطائرات تهبط بسلام في مطار الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها
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لا أثر سلبياً ناتجاً عن الرحلة وتم إنزال كل الركاب من الطائرة ووضعهم بصالة منعزلة
صرحت الإدارة العامة للطيران المدني، أنه بتاريخ اليوم الاحد 8 الجاري وأثناء رحلة طيران الخليج رقم GF213 المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة، ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة.
وأضافت الإدارة أنه قد تم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وتم انزال جميع الركاب من الطائرة.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران للمدني عبدالله الراجحي أن جميع الركاب بصالة منعزلة يتمتعون بصحة وسلامة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة. كما أوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل، ولم تتأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي.
وتواصل الإدارة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة وانه جرى التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الاجراءات الأمنية عليه.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الإدارة تشيد بتعاون جميع الجهات ذات الصلة، وتؤكد التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في دولة الكويت.
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