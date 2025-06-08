ترامب يأمر بنشر ألفين من الحرس الوطني في لوس أنجيليس لمواجهة الاحتجاجات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرس الوطني قام بعمل رائع في لوس أنجيليس بعد يومين من العنف والاضطرابات، مشددا بالقول إنه «اعتبارا من الآن لن يسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات».

وكتب الرئيس الأميركي على منصة «تروث سوشيال» التي يمتلكها: «عمل رائع قام به الحرس الوطني في لوس أنجيليس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات. لدينا حاكم غير كفء وعمدة غير كفء، وكالعادة (انظروا فقط إلى كيفية تعاملهما مع الحرائق، والآن إلى كارثة بطء إصدار التصاريح الفيدرالية!). عجزا عن القيام بالمهمة».

وأضاف ترامب: «لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية، التي يقودها محرضون ومثيرو شغب مدفوعو الأجر في كثير من الأحيان. كما أنه من الآن فصاعدا، لن يسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات. ما الذي يخفيه هؤلاء الناس، ولماذا؟ شكرا جزيلا للحرس الوطني على عملهم الرائع!».

وفي وقت سابق من صباح الأحد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجيليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فيدراليين ومتظاهرين، احتجاجا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن «الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم»، محملة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين «الضعفاء».

وأشارت إلى أن إدارة ترامب «لن تتسامح مطلقا مع العنف والسلوك الإجرامي خاصة عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملهم».

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الخطوة بأنها «تحريضية واستعراضية»، مشيرا على «إكس» إلى أن «نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني سيؤدي لتصعيد التوترات».

وتجددت الاشتباكات بين أفراد الأمن والمحتجين بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجيليس وذلك لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضد قوانين الهجرة اذ استخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.

من جهته، أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو في تصريح صحافي أن مكتبه يحقق في مزاعم عرقلة المتظاهرين لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في (لوس أنجيليس) اليومين الماضيين.

وعلى صعيد متصل اكدت مساعد وزير الامن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن «الاستهداف العنيف لسلطات إنفاذ القانون في لوس أنجيليس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمر غير مقبول ويجب على باس ونيوسوم المطالبة بإنهائه».

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية في وقت سابق عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع اسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا وذلك في اطار حملة ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية.

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