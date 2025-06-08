أم الجمال تحتفي بعيد الأضحى بفعاليات متنوعة تنظمها وزارة السياحة

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عمان 8 حزيران (بترا)- أُقيم مساء أمس السبت، فعالية فنية في منطقة أم الجمال بمحافظة المفرق، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، في عدد من المواقع السياحية والأثرية بمختلف محافظات المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للوزارة، تضمنت الفعالية عرضاً فلكلورياً قدمته فرقة "البادية الشمالية"، تلاها فقرات غنائية أحياها الفنان بشار السرحان والفنان أحمد القرم، وذلك في أجواء تفاعلية تحتفي بالموروث المحلي وتدعم الحركة السياحية الداخلية في واحدة من أبرز المواقع الأثرية في شمال المملكة.

ويقع موقع أم الجمال الأثري في محافظة المفرق على بعد 90 كم تقريباً شمال شرق العاصمة عمان، ويعتبر أكبر مستوطنة ريفية قديمة في جنوب منطقة حوران التي تمتد جغرافياً ما بين جنوب سوريا وشمال الأردن.

وتم إدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي عام 2024، وتكمن القيمة العالمية الاستثنائية للموقع في كونه نموذجاً متكاملاً لمستوطنة ريفية حورانية تطورت بشكل طبيعي فوق بقايا مستوطنة رومانية سابقة خلال القرن الخامس الميلادي، واستمرت فيها حتى نهاية القرن الثامن الميلادي، حيث يعكس تخطيط الموقع ذو الطابع السكني والديني وعمارته البازلتية المتميزة الأسلوب المعماري المحلي في منطقة حوران.

وأُقيمت سلسلة من الفعاليات، تتضمن أمسيات فنية وثقافية وحفلات غنائية امس السبت في المدرج الروماني بالعاصمة عمان، كما ستقام فعاليات اليوم الأحد في ساحة قلعة الكرك، وفي ساحة المطل بقرية أم قيس بمحافظة إربد، وحفل بساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط.

--(بترا)

ح خ/م ق

08/06/2025 08:18:09





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