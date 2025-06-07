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وزير الداخلية يزور مركز النقل في مشعر عرفة - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مقر المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفة.
واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لشرح عن سير منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام، وآليات التخطيط والتشغيل والتحكم التي يديرها المركز، بما فيها غرف العمليات المركزية وغرف التحكم الفرعية، التي تعمل على تنظيم حركة الحشود، وتوجيه الحافلات، وضمان الانسيابية عبر استخدام أدوات تحليل البيانات اللحظية، وأنظمة المراقبة المباشرة.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على الخريطة التفاعلية لمسارات خدمة الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق، التي تضبط حركة النقل الترددي وتحدد توقيتات الإغلاق لكل مسار.
واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لشرح عن سير منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام، وآليات التخطيط والتشغيل والتحكم التي يديرها المركز، بما فيها غرف العمليات المركزية وغرف التحكم الفرعية، التي تعمل على تنظيم حركة الحشود، وتوجيه الحافلات، وضمان الانسيابية عبر استخدام أدوات تحليل البيانات اللحظية، وأنظمة المراقبة المباشرة.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على الخريطة التفاعلية لمسارات خدمة الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق، التي تضبط حركة النقل الترددي وتحدد توقيتات الإغلاق لكل مسار.
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