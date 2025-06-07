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وزير الداخلية يزور مركز النقل في مشعر عرفة - جريدة الوطن السعودية

وزير الداخلية يزور مركز النقل في مشعر عرفة - جريدة الوطن السعودية

2025-06-07 11:14:17
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مقر المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفة.
واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لشرح عن سير منظومة النقل خلال موسم حج هذا العام، وآليات التخطيط والتشغيل والتحكم التي يديرها المركز، بما فيها غرف العمليات المركزية وغرف التحكم الفرعية، التي تعمل على تنظيم حركة الحشود، وتوجيه الحافلات، وضمان الانسيابية عبر استخدام أدوات تحليل البيانات اللحظية، وأنظمة المراقبة المباشرة.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على الخريطة التفاعلية لمسارات خدمة الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق، التي تضبط حركة النقل الترددي وتحدد توقيتات الإغلاق لكل مسار.

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