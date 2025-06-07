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وزير الداخلية يفتتح مقر القيادة العامة لمهام الحج والعمرة في مزدلفة

وزير الداخلية يفتتح مقر القيادة العامة لمهام الحج والعمرة في مزدلفة

2025-06-07 11:12:43
(MENAFN- Al Watan) افتتح وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، مقر القيادة العامة لمهام الحج والعمرة التابع للإدارة العامة للمجاهدين في مشعر مزدلفة.
وكان في استقباله، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين المُكلف منصور بن عبدالله الشدي، وقيادات إدارة المجاهدين.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الافتتاح على عرض مرئي عن المبنى الذي تم تجهيز مرافقه وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية التي من شأنها الإسهام في تمكين منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وفرقها الميدانية من تأدية مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

MENAFN07062025000089011017ID1109648591

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