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ترامب يوقع أوامر لتعزيز الدفاعات المضادة للمسيرات ودعم الطيران الأسرع من الصوت

ترامب يوقع أوامر لتعزيز الدفاعات المضادة للمسيرات ودعم الطيران الأسرع من الصوت

2025-06-07 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أوامر‭ ‬تنفيذية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دفاعات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تهديدات‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬ودعم‭ ‬التاكسي‭ ‬الجوي‭ ‬الكهربائي‭ ‬والطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬الأسرع‭ ‬من‭ ‬الصوت‭. ‬ويسعى‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭ ‬الثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الروتيني‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬رؤية‭ ‬المشغلين،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬التجارية‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬وتقليل‭ ‬اعتماد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬المسيرات‭ ‬الصينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬اختبار‭ ‬الطائرات‭ ‬الكهربائية‭ ‬عمودية‭ ‬الإقلاع‭ ‬والهبوط‭. ‬

ويعمل‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬اتحادي‭ ‬لضمان‭ ‬سيطرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أجوائها،‭ ‬وزيادة‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬بالمواقع‭ ‬الحساسة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اتحادي‭ ‬لرصد‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لأجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭ ‬والمستوى‭ ‬المحلي‭. ‬وقال‭ ‬مايكل‭ ‬كراتسيوس‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لسياسات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬يهدف‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬‮«‬للتهديد‭ ‬المتزايد‭ ‬للإرهابيين‭ ‬المجرمين‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬الأجانب‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نؤمّن‭ ‬حدودنا‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجو،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬فعاليات‭ ‬عامة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬مثل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

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