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المنتخب الفلبيني بطلاً لآسيوية هوكي الجليد للسيدات

المنتخب الفلبيني بطلاً لآسيوية هوكي الجليد للسيدات

2025-06-07 03:01:34
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز المنتخب الفلبيني لقب بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، بعد فوزه على نظيره الإيراني 4 – 2 ، أمس في الجولة الأخيرة.

أقيمت البطولة على صالة الهيلي للتزلج، في العين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين.

وشهدت الجولة الأخيرة فوز المنتخب الهندي على منتخب قيرغيزستان 3- 2، بينما خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الماليزي بثلاثية نظيفة.

توج الفائزين جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الامارات للرياضات الشتوية نائب رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد، و إيفاز عمرناكوف رئيس الإتحاد الآسيوي بحضور خلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمود الصالح، مدير مكتب المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال جمعة الظاهري إن البطولة محطة مهمة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، لتمكين لاعبات منتخبنا الوطني من المهارات، والقدرات التنافسية، واكتساب الخبرات من خلال التنافس مع نخبة اللاعبات، مشيراً إلى أن البطولة شهدت زخماً كبيراً من المستويات الفنية المتطورة.

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