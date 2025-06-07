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أمين (مجلس التعاون) يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج ويشيد بالجهود الاستثنائية للمملكة

أمين (مجلس التعاون) يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج ويشيد بالجهود الاستثنائية للمملكة

2025-06-07 02:16:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 6 (كونا) -- رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام 1446 هـ.
وأشاد البديوي في بيان بما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية من جهود جبارة وما وفرته من إمكانات هائلة لخدمة ضيوف الرحمن مشيرا إلى أن ما تحقق من تنظيم دقيق ومستوى عال من الأداء عكس الحرص الكبير والاهتمام البالغ اللذين توليهما المملكة لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وثمن البديوي ما وفرته المملكة من بنية تحتية متطورة واستخدام متقدم للتقنيات الحديثة ومن بينها تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى تسخير الكوادر الوطنية المؤهلة مما ساهم في تقديم تجربة حج متميزة هذا العام وأبرز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكد البديوي أن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في كل موسم حج تعكس العناية الفائقة والرعاية الكريمة التي تحظى بها مناسك الحج والعمرة من القيادة السعودية ما مكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يسودها الأمن والطمأنينة.
ودعا البديوي المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها وأن يوفق قيادتها الرشيدة لكل خير وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. (النهاية)

ع ش / م م ج


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