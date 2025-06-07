ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين إلى 3.2853 تريليون دولار في أيار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 حزيران (بترا)- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر أيار الماضي، بزيادة 0.11 بالمئة مقارنة بنهاية نيسان الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة شينخوا الصينية، أن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في أيار المنصرم.

وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

07/06/2025 12:47:09