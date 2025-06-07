ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين إلى 3.2853 تريليون دولار في أيار

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين إلى 3.2853 تريليون دولار في أيار
عمان 7 حزيران (بترا)- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر أيار الماضي، بزيادة 0.11 بالمئة مقارنة بنهاية نيسان الماضي.
وأضافت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة شينخوا الصينية، أن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في أيار المنصرم.
وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
07/06/2025 12:47:09
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