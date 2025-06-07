اتحاد سباقات الهجن.. تاريخ من الإنجازات والمبادرات في خدمة التراث

MENAFN - Al-Bayan) يضطلع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بدور محوري في مجال النهوض برياضة الهجن على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عبر دعمه المتواصل للملاك، وتنظيم الفعاليات والبطولات المختلفة، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات في الاهتمام النوعي بالرياضات التراثية.

ويحرص الاتحاد برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على تنويع بطولاته، وفعالياته، وتقديم الجوائز الرفيعة، وإرساء أفضل الممارسات في الخطط والبرامج التي تستهدف تعميق الوعي بأهمية هذه الرياضة.

وتحافظ دولة الإمارات على استدامة موقعها الريادي العالمي في تنظيم سباقات الهجن، بفضل الميادين والمضامير المتطورة، والمنشآت المتكاملة، والجهود الكبيرة التي تبذل في استضافة الفعاليات الخاصة بهذه الرياضة التراثية، وتوفير جميع متطلبات تميزها وازدهارها.

ويشهد موسم الهجن العديد من المهرجانات والبطولات التي تستقطب المشاركين من داخل الدولة وخارجها، كما ينظم الاتحاد بطولات عدة في الدول الصديقة والشقيقة، ويتبني العديد من البرامج التي تسهم في تعزيز الشغف بهذه الرياضة، ونهجها المستلهم من إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للحفاظ على موروث الآباء والأجداد.

وتزخر روزنامة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد ببطولات عدة من أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجائزة زايد الكبرى، وختامي الوثبة، ومهرجان الوثبة، بالإضافة إلى فعاليات أخرى في الدول العربية والإفريقية مثل مصر، والأردن، والمغرب، وتشاد، إلى جانب دول أوروبية مثل ألمانيا وأستراليا.

كما يقدم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن المتطلبات التي تعزز نجاح الاتحادات الوطنية في العديد من دول العالم وتدعم قدرتها على استدامة الاهتمام بفعاليات الهجن، وتشجيع الملاك على المشاركة في البطولات.

وقال حمد محمد الشامسي، رئيس اللجان الفنية في الاتحاد، إن هذه السباقات وصلت إلى مكانة عالمية كبرى بفضل الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، ومتابعة رئيس اتحاد سباقات الهجن معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، بالإضافة إلى أن تنظيم البطولات المختلفة، حقق أثرا ملموسا في تشجيع الملاك على الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، والحفاظ على موروثها الأصيل، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بها، باعتبارها إرثاً وطنياً.

وأشاد بالأجواء التراثية التي تشهدها السباقات، والمشاركة الواسعة من الملاك، والاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي بما تحمله من القيم الوطنية والتراثية.

من جهته أشار محمد عبدالله بن عاضد المهيري، من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إلى تزايد الاهتمام برياضات الهجن داخل الدولة وخارجها، والشغف الكبير بالمشاركة في الفعاليات المختلفة، والحرص على تعميق قيم الهوية والأصالة في نفوس الأجيال الجديدة.

وقال إن الاتحاد وفر أفضل الأسباب والظروف، والبيئة المشجعة للمشاركة في البطولات والفعاليات المتنوعة، لا سيما أن للهجن أهمية كبرى في التراث العربي الأصيل.

وذكر المهيري أن مسيرة دعم الرياضات التراثية مستمرة عبر المهرجانات والبطولات لأن غايتها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي، وتعميقه في قلوب الأجيال الجديدة، وإبراز مكانة دولة الإمارات العالمية في مجال الاهتمام بهذه الرياضة، ونقل إرثها المستدام إلى الدول الأخرى، وتشجيع الملاك على الاهتمام بالهجن، وتقديم الجوائز الرفيعة، وتشييد الميادين في الدول المختلفة، وتقديم المتطلبات كافة التي تسهم في الحفاظ على هذا الموروث الخالد في نفوس الأجيال.

بدوره، أكد حامد النعيمي، مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لهجن الرئاسة، أن لدى اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إستراتيجية واضحة في تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، وتوفير المعطيات كافة لتنظيم البطولات والفعاليات الخاصة بها.

وأوضح أن الكثير من الدول الصديقة والشقيقة نجحت في الحفاظ على هذا الموروث التراثي، بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد لتنظيم البطولات فيها، ودعم الملاك، وتشجيعهم على المشاركة في تلك البطولات، وتعزيز شغفهم بهذه الرياضة، لافتا إلى ما شهدته السنوات الماضية من مشاركة كبيرة من عشاق رياضات الهجن.