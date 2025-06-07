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جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية

جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية

2025-06-07 02:10:34
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن ناديا أرسنال وفلامنجو انضمام لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو إلى الفريق البرازيلي قبل كأس العالم للأندية لكرة القدم هذا الشهر بعد فسخ عقده بالتراضي مع أرسنال.

وانضم جورجينيو، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده مع أرسنال في نهاية الشهر الجاري، إلى فلامنجو بعقد يمتد حتى يوليو 2028.

وانتقل اللاعب الدولي الإيطالي المولود في البرازيل (33 عاما) إلى أرسنال قادما من تشيلسي في يناير 2023 وشارك في 78 مباراة في جميع المسابقات مع أرسنال.

احتل أرسنال المركز الثاني خلف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي انتهى مؤخرا.

وقال أرسنال في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة "يمكننا تأكيد أننا توصلنا إلى اتفاق بالتراضي مع جورجينيو لإنهاء عقده بأثر فوري ليصبح لاعبا حرا".

بدأ جورجينيو مسيرته مع فريق هيلاس فيرونا الإيطالي قبل أن ينتقل إلى نابولي في 2014، وفاز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده مع تشيلسي.

لعب 57 مرة مع منتخب إيطاليا وفاز ببطولة أوروبا في 2020.

وقال الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي "ستكون أولى مهام جورجينيو مع فلامنجو في كأس العالم للأندية".

سيستهل فلامنجو مشواره في كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي يوم 16 يونيو في فيلادلفيا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة وتبلغ قيمة جوائزها مليار دولار.

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