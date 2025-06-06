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ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

2025-06-06 11:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 6 - 6 (كونا) -- قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن ما نشهده من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن يأتي نتيجة لجهود الدولة المباركة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها مؤكدا مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي للمهنئين بعيد الأضحى المبارك في الديوان الملكي بقصر منى وهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وأصحاب السمو الملكي الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج".
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك.
وأشاد بالجهود المبذولة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين رجالا ونساء من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.
من جانبه أشار مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي في كلمة له للقطاعات العسكرية المشاركة في الحج إلى ما سخرته الدولة من إمكانياتها المادية ومن الطاقات البشرية وتجهيزات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وما أولته للحرم من رعاية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج والذي يتجاوز عددهم 213 ألف في القطاعات الأمنية.
وذكر أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة هو نتاج توجيهات القيادة السعودية بإعداد وتنفيذ خطط أمن الحج وتكامل الأدوار بين كل الجهات المشاركة حيث بنيت كل الخطط على مرتكزات دقيقة.
وأشاد بالدعم الذي حظيت به خطط أمن الحج والذي ساهم في ارتفاع أداء وتنظيم مؤشرات الحج والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي تم توفيرها لهم. (النهاية)

ف ن / م م ج


MENAFN06062025000071011013ID1109647274

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