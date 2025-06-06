ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 6 - 6 (كونا) -- قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن ما نشهده من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن يأتي نتيجة لجهود الدولة المباركة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها مؤكدا مواصلة بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي للمهنئين بعيد الأضحى المبارك في الديوان الملكي بقصر منى وهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وأصحاب السمو الملكي الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج".
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك.
وأشاد بالجهود المبذولة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين رجالا ونساء من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.
من جانبه أشار مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي في كلمة له للقطاعات العسكرية المشاركة في الحج إلى ما سخرته الدولة من إمكانياتها المادية ومن الطاقات البشرية وتجهيزات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وما أولته للحرم من رعاية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج والذي يتجاوز عددهم 213 ألف في القطاعات الأمنية.
وذكر أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة هو نتاج توجيهات القيادة السعودية بإعداد وتنفيذ خطط أمن الحج وتكامل الأدوار بين كل الجهات المشاركة حيث بنيت كل الخطط على مرتكزات دقيقة.
وأشاد بالدعم الذي حظيت به خطط أمن الحج والذي ساهم في ارتفاع أداء وتنظيم مؤشرات الحج والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي تم توفيرها لهم. (النهاية)
ف ن / م م ج
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي للمهنئين بعيد الأضحى المبارك في الديوان الملكي بقصر منى وهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وأصحاب السمو الملكي الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج".
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك.
وأشاد بالجهود المبذولة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين رجالا ونساء من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.
من جانبه أشار مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي في كلمة له للقطاعات العسكرية المشاركة في الحج إلى ما سخرته الدولة من إمكانياتها المادية ومن الطاقات البشرية وتجهيزات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وما أولته للحرم من رعاية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج والذي يتجاوز عددهم 213 ألف في القطاعات الأمنية.
وذكر أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة هو نتاج توجيهات القيادة السعودية بإعداد وتنفيذ خطط أمن الحج وتكامل الأدوار بين كل الجهات المشاركة حيث بنيت كل الخطط على مرتكزات دقيقة.
وأشاد بالدعم الذي حظيت به خطط أمن الحج والذي ساهم في ارتفاع أداء وتنظيم مؤشرات الحج والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي تم توفيرها لهم. (النهاية)
ف ن / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع