وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

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وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.
وكالات
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.
وكالات
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