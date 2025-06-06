  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

2025-06-06 03:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.
وكالات


MENAFN06062025000208011052ID1109646568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث