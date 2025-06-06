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قائد سابق بالجيش الإسرائيلي يُقرّ بتخبّط وإخفاقات الاحتلال في غزة

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي يُقرّ بتخبّط وإخفاقات الاحتلال في غزة

2025-06-06 03:11:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن قائد كبير في اللواء السابع بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنهم أخطؤوا في تقدير أمد الحرب وطريقة إدارتها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يضع الجيش في فخ"، مضيفًا أن "التخبّط العسكري في غزة بلغ أقصى مداه من خلال عمليات بلا هدف".
وأكد زيف أن "الواقع الجديد لأطول حرب في تاريخنا بدأ يراكم سلسلة إخفاقات، وهناك إصرار على مواصلة الحرب في ظل ارتجال يتعرض للفشل"، مضيفًا أن "إسرائيل أصبحت عبئًا إقليميًا يهدد استقرار المنطقة، وصورة حركة (حماس) في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد**".
الجزيرة


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